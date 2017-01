Polizeibericht Seelow vom 27.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Letschin. Der Fahrer eines Pkw wurde bei einer Verkehrskontrolle in der Friedrichstraße am Donnerstagabend angehalten. Mit einem Drogenschnelltest fanden die Polizisten heraus, dass er Drogen konsumiert hatte. Im Krankenhaus Seelow gab er eine Blutprobe ab und erhielt eine Ordnungswidrigkeitenanzeige. Den Pkw musste er noch einige Stunden stehen lassen.

Weiterfahrt untersagt

Lebus. In der Frankfurter Straße hielt die Polizei am Donnerstag gegen 23 Uhr einen Pkw zur Kontrolle an. Ein Drogenschnelltest schlug positiv an. Die Polizei begleitete den 23-Jährigen zu einer Blutprobe ins Krankenhaus Seelow. Die Weiterfahrt wurde dem jungen Mann untersagt.