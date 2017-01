Polizeibericht Bernau vom 27.01.2017

artikel-ansicht/dg/0/

Ahrensfelde. Nach einer Reihe von versuchten Einbrüchen in der Nacht zum Donnerstag ermittelt die Kriminalpolizei in Ahrensfelde. Sowohl in der Fasanenstraße als auch in der Bergstraße und in der Straße An der Wohle hatten es die Einbrecher auf Einfamilienhäuser abgesehen, mussten aber unverrichteter Dinge wieder abziehen, weil sie nicht in die Häuser gelangten. In der Bergstraße waren die Hausbesitzer gegen 2.15 durch einen lauten Knall geweckt worden. Sie stellten fest, dass die Türscheibe eingerissen war. Die Kriminalpolizei untersucht auch, ob in allen Fällen ein- und dieselben Einbrecher am Werk waren.

Enkeltrick durchschaut

Blumberg. Ein angeblicher Enkel hat versucht, einen 53-jährigen Blumberger um einen höheren Geldbetrag zu erleichtern. Er rief am Donnerstagmittag an und bat um die Finanzspritze, um ein Auto kaufen zu können. Dem „Opa“ war schnell klar, dass es sich um einen Betrugsversuch handelte. Als er seinem Gesprächspartner dies auch auf den Kopf zusagte, beendete der mit unflätigen Worten das Telefonat.

Bagger-Greifer verschwunden

Wandlitz. Den Greifer von einem Minibagger haben Diebe in der Nacht zum Donnerstag in Wandlitz gestohlen. Dazu hatten sie zunächst die Hydraulikschläuche der in der Mühlenbecker Straße abgestellten Maschine durchtrennt und dann den Schalengreifer abmontiert. Der Firma entstand ein Schaden in Höhe von rund 4000 Euro.

Werkzeug aus Transporter gestohlen

Bernau. Mit brachialer Gewalt sind Diebe in der Nacht zum Donnerstag in Bernau in einen Mercedes Benz eingedrungen. Aus dem in der Sonnenallee geparkten Kleintransporter stahlen sie ein Lasermessgerät, Werkzeugmaschinen und Spezialwerkzeug. Sie hinterließen einen Schaden in Höhe von rund 5000 Euro.

Feuer in der Garage

Schönow. Eine Garage in der Schönerlinder Straße in Schönow ist am Donnerstagnachmittag in Brand geraten. Die Polizei geht nach derzeitigen Erkenntnissen davon aus, dass ein defekter Heizstrahler das Feuer ausgelöst hat, durch das ein Schaden von rund 1000 Euro entstand.

Berlin. Vom 2. Februar, 22.15 Uhr, bis 3. Februar, 22.15 Uhr, fahren auf der S 2-Linie zwischen Blankenburg und Buch keine Züge sondern ersatzweise Busse.

Verkehrstipp