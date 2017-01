Fußballer Eric Brien im Glück hoch drei

artikel-ansicht/dg/0/

Was ist anstrengender - 90 Minuten Fußball oder drei Säuglinge ins Bett zu bringen? Eric Brien muss nur kurz überlegen. "Klar ist Fußball körperlich anstrengender, aber für den Kopf ist es auf jeden Fall stressiger, die Kinder ins Bett zu bringen", gesteht er lachend.

Seine Frau Ines und er hatten sich ein Geschwisterchen für Söhnchen Pepe gewünscht und waren glücklich, als es schnell klappte mit der Schwangerschaft. "Als Ines an einem Freitag nach einer Untersuchung auf meiner Arbeit erschien mit der Nachricht, dass es Drillinge werden", erzählt Brien, "kamen mir schon Zweifel. Mit Zwillingen hätte ich mich auch abgefunden, aber dass es dann sicher Drillinge werden sollten, bereitete mir schon so ein wenig Kopfzerbrechen." Gute zwei Wochen hatte er schlaflose Nächte und grübelte viel. "Ines hatte sich schnell mit dem Umstand angefreundet, aber ich brauchte meine Zeit. Größere Wohnung und ein passendes Auto, Fußballerkarriere, Finanzen, das waren die Gedanken, die mich bewegten", erinnert er sich. "Ich habe etwas gebraucht, um mich damit abzufinden." Aber jetzt, gibt er zu: "...freue ich mich, dass sie alle da sind und alles so gut geklappt hat, auch wenn sie zwei Wochen zu früh kamen." Es waren bange erste Tage im Krankenhaus, doch mittlerweile sind alle gesund und munter wieder zu Hause in der Wohnung in Berlin-Lichtenberg.

An Fußball ist momentan nicht zu denken. Eric Brien kam aus der A-Jugend des Wartenberger SV in den Niederbarnim zu Grün-Weiss, versuchte sich dann in der Brandenburgliga bei Preussen Eberswalde, wechselte zurück nach Berlin zu Sparta Lichtenberg, ehe er sich wieder seiner alten Liebe "GWA" anschloss. Dort dreht sich derzeit alles um das große Ziel: den Aufstieg in die Landesliga. Doch während seine Vereinskollegen derzeit in der Vorbereitung auf die so wichtige Rückrunde schon wieder Gas geben, sich mit Laktatwerten, taktischen Spielzügen und Konditionsaufbau beschäftigen, steht bei Eric Brien Windeln wechseln im Akkord an.

"Zum Glück haben die Babys aus dem Krankenhaus noch einen ganz gut funktionierenden Rhythmus und melden sich meistens alle hintereinander, sodass man sie der Reihe nach füttern und wickeln kann", berichtet er. "Aber das klappt auch nicht immer und wenn alle gleichzeitig schreien, dann wird es schon anstregend." Alle vier Stunden ist "Fütterungszeit", natürlich auch nachts. Durchschlafen - Fehlanzeige. "Zum Glück kann ich das Elterngeld Plus nutzen, dabei gehe ich 20 Stunden pro Woche arbeiten statt 40, das ist schon eine große Entlastung." Wenn Eric Brien um 6 Uhr zu seiner Arbeit als Lagerist in einer Gerüstbaufirma aufbrechen muss, übernimmt seine Frau die Nachtschicht. Ansonsten teilen sie sich die Aufgaben.

Mit seinen Mitspielern bei Grün-Weiss ist Brien noch regelmäßig in Kontakt. "Die Spiele werde ich bei fupa.net verfolgen oder über unsere WhatApp-Gruppe", verrät er.

In der ersten Reaktion hatte er angekündigt, seine Fußballschuhe an den Nagel hängen zu wollen. "Doch dazu bin ich zu sehr Fußballer und dies seit meinem sechsten Lebensjahr, um aufzuhören", sagt Brien. "Ich schaue, was die Zeit bringt. Vielleicht kann ich ab dem Frühjahr so langsam wieder ins Training einsteigen und spielen will ich natürlich auch. Dabei ist es mir egal, in welchem der drei Ahrensfelder Teams ich auflaufe", so der entspannte Vater mit Sohn Vince auf dem Arm, während dessen Schwestern Mathea und Tessa tief schlummern.

Für die Zukunft wünscht Eric Brien sich vor allem Gesundheit und eine glückliche Familie. Im Geheimen verrät er, dass er seine Ines demnächst zum Traualtar führen möchte. Zuvor zieht er mit seiner Familie im Februar nach Ahrensfelde in ein Haus, um der Bindung zu Grün-Weiss und dem Barnim noch mehr Güte zu verleihen.

Dann schafft er es bestimmt auch wieder öfter, mal beim Training der Mannschaft vorbeizuschauen. "Die haben natürlich schon gefragt, wann ich mal komme und die Kleinen vorzeige, aber momentan ist es noch zu kalt", so der stolze Vater, der noch eine Episode aus der Kabine erzählt.

"Torwart Toni Stoinski hatte als erster erzählt, dass er Vater wird. Kurz darauf berichtete dann der zweite Keeper Tim Wolf, dass er Zwillinge bekommt. Ich konnte das ein paar Tage später dann sogar noch toppen und sagen: Ich bekomme sogar drei", sagt er lachend. Nicht überliefert ist, ob der nächste "Papa" aus dem Herrenteam von Grün-Weiß Ahrensfelde jetzt schon Bammel hat, das sich diese spezielle Reihe weiter fortsetzt.