Die neuen Chefs auf der Matte

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Das erste Event des Jahres für den Isamu-Karate-Verein fand am Wochenende in Bregenz (Österreich) statt: das internationale Referee Seminar des World-Martial-Arts-Committee (WMAC). Es trafen sich 62 Interessierte aus zwölf Ländern, um sich in ihren Kategorien weiterzubilden. Chefausbilder Shihan Ralf Schulz durfte dort wieder als Dozent in der Kategorie Karate Kumite sein Wissen weitergeben. Heiko Pechstädt und Enrico Lindt fuhren das erste Mal mit und ließen sich als Kampfrichter ausbilden. Marco Fiehn, der im letzen Jahr mit dieser Ausbildung begonnen hat, durfte die nächste Aufbaustufe absolvieren.