Erinnerung an Fluten und Sturmschäden

Fürstenwalde (MOZ) An der Spitze der Straßenmeisterei Fürstenwalde gibt es nach 15 Jahren einen Wechsel. Detlev Müller geht in den Ruhestand, sein Nachfolger wird Roman Wagner. Zum Abschied kritisiert Müller den baulichen Zustand der Verkehrswege, für deren Pflege der zuständig war.

Seine letzten Wochen im Amt konnte Detlev Müller entspannt verbringen. Schnee und Eis halten sich diesen Winter in Grenzen. Der 65-Jährige kann sich aber an andere Situationen erinnern. 2010 zum Beispiel. "Da bildete sich auf der Landesstraße 38 von Fürstenwalde zum Freienbrinker Kreisel eine Eisschicht. Darauf fiel Schnee. Weil die Autobahn gesperrt war und die Umleitungsstrecke voll, kamen wir nicht durch. Wir hatten eine Woche zu tun, bis die Straße einigermaßen frei war", erzählt er. Die Straßenmeisterei Fürstenwalde kümmert sich um die Pflege der Bundes- und Landesstraßen zwischen Gosen und Frankfurt, und zu dieser Aufgabe gehört auch der Winterdienst.

In einem anderen Jahr fror bei extremer Kälte in Fürstenwalde die Entwässerung am Weinbergsgrund, Bestandteil der B168, ein. Bei einer Überflutung der L23 vor Herzfelde kam es zu einem ein tödlicher Unfall, und dann war da noch der Sturm "Kyrill" vor genau zehn Jahren. Zwischen Heinersdorf und Jahnsfelde lagen Eichen über die Straße, und bei Neu Zittau "sah es aus, als ob ein Meteorit abgestürzt wäre", wie Detlev Müller sagt.

Dabei sei es gerade das Unvorhersehbare, das er an der Arbeit geliebt habe. "Wenn man nach Hause fährt, weiß man nicht, was einen am nächsten Morgen erwartet." Bevor Müller 2002 die Leitung der Meisterei übernahm, war er Bauwerksprüfer beim Straßenbauamt Frankfurt. Aufgewachsen in Cottbus, ging er fürs Ingenieursstudium nach Schwerin und landete zunächst beim Chemie- und Tankanlagenbau-Kombinat in Fürstenwalde.

Zum Abschied äußert er nun auch Kritik. Während die Bundesstraßen "fast durch die Bank" in sehr gutem Zustand seien, sehe es bei den Landesstraßen ganz anders aus. "Bei Ausbau und Sanierung gab es in den 1990er-Jahren einen mächtigen Schub, doch dann ist fast nichts mehr passiert", sagt er. Besonders kritisch sieht er den Zustand der L23 zwischen A12 und Kreisel Freienbrink, und dort insbesondere den Abschnitt zwischen Autobahn und Spreenhagen. "Diese Straße ist fix und fertig." Abgesehen davon, dass Geld für Baumaßnahmen fehle, sei auch der Unterhalt schwieriger geworden. Auch da fehlten Mittel - und Personal. "Früher hatte ich 28 feste Mitarbeiter. Jetzt sind es im Winter mit Saisonkräften 27, sonst nur noch 21", sagt er.

Neuer Leiter der Straßenmeisterei ist ab 1. Februar Roman Wagner. Der 41-Jährige war am Dienstsitz in der Juri-Gagarin-Straße bislang für Bauüberwachung zuständig. Müller will sich im Ruhestand seinen drei Kindern und sechs Enkeln widmen und Motorrad fahren. "Und auf meinem Grundstück in Spreeau ist auch genug liegen geblieben", sagt er.