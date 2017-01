Auf vereisten Wegen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547889/

In der Spur bleiben: Wer auch im Winter nicht aufs Rad verzichten will, aber auf Nummer sicher gehen will, für den hat Sebastian Kattanek nur eine Empfehlung: In seinem Fahrradladen in Eberswalde sind auch Reifen mit Spikes zu bekommen.

Etwas angespannt fährt er über den Radweg in der Eisenbahnstraße. Bloß nicht wegrutschen. Sein Blick trifft auf Eis. Eine dicke, festgefahrene Kruste hat sich auf dem Pflaster gebildet und hält sich eisern dank der anhaltend frostigen Temperaturen. Als der erste Schnee kam, hat hier niemand geräumt. Der Wehrmutstropfen: der Gehweg neben ihm ist frei, für den Radfahrer aber tabu.

"Das ist eigentlich Anliegerpflicht, den Gehweg zu räumen", informiert Nancy Kersten, Pressesprecherin der Stadt Eberswalde. Da sich auf dem Gehweg auch der Radweg befindet, gelte das auch für Letzteren. Einige Anlieger würden nur einen schmalen Streifen freimachen, gerade Platz genug für einen Fußgänger. Was Nancy Kersten als "schwierige Situation für Radfahrer" bezeichnet, kann gefährlich werden.

Zahlen zu witterungsbedingten Fahrradunfällen führen weder Krankenkasse, Krankenhaus noch Polizeidirektion. "Es ist aber so, dass in den Monaten, in denen das Wetter frostfrei ist, weniger Unfälle mit Radfahrerbeteiligung passieren", sagt Bärbel Cotte-Weiß von der Polizeidirektion Ost. Im Juni 2015 wurden in Eberswalde zehn Unfälle registriert, in die Radfahrer verwickelt waren. Im Dezember 2015 nur einer. Im Jahr davor waren die Zahlen für diese Monate ähnlich. "Man kann davon ausgehen, dass im Winter weniger Radfahrer in Eberswalde unterwegs sind", sagt Bärbel Cotte-Weiß. Wer unbedingt ganzjährig radeln will oder muss, kann sich kleine Hilfsmittel suchen, die das Radfahren bei Schnee und Eis sicherer machen.

Radfahren ist für Rainer und Sebastian Kattanek die Sportart schlechthin und das bei jedem Wetter - im Winter aber mit Vorsicht. Gemeinsam führen Vater und Sohn ein Fahrradgeschäft in der Eisenbahnstraße. Für Rainer Kattanek gibt es drei Dinge, die Radler im Winter beachten sollten: Technik, Kleidung und Fahrverhalten.

Wer auf Nummer sicher gehen will, für den eigne sich ein Reifenwechsel. Was für Autos Pflicht ist, ist auch beim Zweirad möglich. Reifen mit dickem Profil und Metall-Spikes könnten bei Schnee für den nötigen Halt sorgen. Es helfe auch, wenn man etwas Luft aus den Reifen lasse, so Rainer Kattanek. Es sollte zudem vor jeder Fahrt geprüft werden, dass Gangschaltung und Bremsen nicht vereist sind. In der dunklen Jahreszeit, schlägt Rainer Kattanek vor, sollte das Licht immer eingeschaltet sein. Reflektorstreifen an der Kleidung helfen, gesehen zu werden.

Womit Rainer Kattanek auch zum zweiten Punkt der richtigen Winterausstattung kommt, der Bekleidung. "Ich empfehle eine Warnweste, um gesehen zu werden, einen Helm sowieso", so Kattanek. Darunter helfe eine Helmuntermütze gegen die Kälte. Bei besonders niedrigen Temperaturen können auch Schuhüberzieher aus Neopren ratsam sein.

Um brenzliche Situationen zu vermeiden, ist das richtige Fahrverhalten unablässig. "Man sollte nichts provozieren und auch mal absteigen", sagt Rainer Kattanek. Steigungen können Schwierigkeiten bergen. Dort rät er: "Eine niedrige Trittfrequenz, am besten im ersten Gang, und langsam fahren." Sollte es doch zum Sturz kommen, kann die richtige Falltechnik Schlimmes verhindern. "Möglichst mit dem flachen Arm abfangen, nicht mit den Händen", sagt Kattanek.

Da die Straßen im Stadtgebiet mit Lauge behandelt werden, hat er noch einen Tipp: "Wer regelmäßig fährt, sollte sein Rad alle paar Tage mit Spülwasser säubern." Sonst gäbe es Korrosion.

Sebastian und Rainer Kattanek lassen die eigenen Räder noch eine Weile ruhen. Am 19. März laden sie wieder zum Anradeln ein. Treffpunkt ist 10 Uhr im Hof des Geschäfts.