Lindemann zum Landrat ernannt

"Im Namen des Landkreises Oder-Spree ernenne ich Herrn Rolf Lindemann für acht Jahre zum Landrat."Mit diesen Worten des Kreistagsvorsitzenden Franz Berger wurde der Dezernent und Zweite Beigeordnete offiziell in sein neues Amt eingeführt. Die Schlüsselübergabe findet am 8. Februar im Landratsamt statt. Daher richtete Lindemann seine einführenden Worte noch in seiner Funktion als Manfred Zalengas Stellvertreter an die Gäste im Beeskower Schützenhaus.

Zalenga selbst blieb der Veranstaltung, die eigentlich seine feierliche Verabschiedung sein sollte, fern. "Lobhudeleien gehen ihm mächtig gegen den Strich", kommentierte Lindemann. Zalenga habe eine Allergie gegen jedes Zeremoniell. Der Kreistagsvorsitzende Franz Berger ergänzte: "Abschiede mag er nicht so und Dankesreden schon gar nicht." Zalenga bekleidetete das Amt des Landrats von Oder-Spree seit 2002.

Beide Redner fanden dennoch Worte der Würdigung. Zalenga habe Brücken gebaut, und das im ganz wörtlichen Sinne, lobte Berger. Lindemann hob die "unverrückbare Rückendeckung" seines bisherigen Chefs bei Problemen mit politischer Brisanz hervor. Zalenga habe seinen leitenden Mitarbeitern stets großes Vertrauen entgegengebracht und ihnen somit Gestaltungsspielräume gelassen. Eine der größten Leistungen, die Zalenga als Landrat vorantrieb, sei die erfolgreiche Integration des Sozialwesens im Kreis nach der Einführung von Hartz IV gewesen: "Eine Herkulesaufgabe!"

Lindemann versprach, mit allen demokratischen Kräften im Kreistag und in den Kommunen konstruktiv zusammen zu arbeiten. Er übernehme ein bestelltes Feld: "Der Reformbedarf im Landkreis ist überschaubar." Die wichtigste Herausforderung für sei die Umsetzung der angekündigten Kreisreform. Er stelle sich darauf ein, dass Frankfurt (Oder) eingekreist werde. Die Integration der Flüchtlinge sei weiterhin eine Herausforderung. Für dieses Jahr würden 700 Neuankömmlinge prognostiziert. Lindemann fordert ein stärkeres finanzielles Engagement vom Land und vom Bund: "Es greift eindeutig zu kurz, die Kosten der Integration nur für ein Jahr erstattet zu bekommen."

Innerhalb der Kreisverwaltung wolle er sich dafür einsetzen, die offenen Leitungsposten (Dezernenten, Beigeordnete, Amtsleiter zügig zu besetzten und für altersbedingt bevorstehende Vakanzen Vorsorge zu schaffen.

Nach den Reden Bergers und Lindemanns wurden 18 Menschen, die sich im Kreis ehrenamtlich engagieren, ausgezeichnet. Die musikalische Umrahmung übernahm das Saxofon-Quartett der Musikschule (Sascha Doroshkevich, Marie Graßmel, Jacob Noack, Sophie Larski).

Der ehemalige Landrat Jürgen Schröter strahlte nach der Ernennung Lindemanns: "Ich habe ihn im August 1990 eingestellt. Er war mein erster Jurist im Haus."

Die Bürgermeisterin von Eisenhüttenstadt, Dagmar Püschel, erwartet von der neuen Verwaltungsspitze im Landratsamt Kontinuität: "Ich habe immer gut mit Herrn Lindemann zusammengearbeitet". Dies habe sich auch während der krisenhaften Zuspitzung des Flüchtlingszustroms in die zentrale Aufnahmestelle in der Stahlstadt gezeigt. Auch Fürstenwaldes Bürgermeister Ulrich Hengst geht von einer reibungslosen Fortsetzung der Kooperation aus. Verbesserungsbedarf gebe es allenfalls in der Zusammenarbeit mit der Unteren Naturschutzbehörde: "Ich würde mir wünschen, dass die Mitarbeiter bei der Bewertung unserer Bauvorhaben den gesetzlichen Rahmen großzügiger ausschöpfen würden."