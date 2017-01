Auf häusliche Gewalt folgt Haftstrafe

artikel-ansicht/dg/0/

Walsleben (kus) Für sieben Monate muss ein Walslebener hinter Gitter, der Ende 2015 seine Verlobte mehrfach ins Gesicht geschlagen hat. Das Amtsgericht sprach René G. am Freitag wegen Körperverletzung schuldig. Während der 35-Jährige beim Prozess schwieg, verließ er zur Urteilsbegründung fluchend den Saal.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547897/

Das Gericht sah es als erwiesen an, dass G. seine Freundin Anett K. verletzt hat, obwohl das niemand gesehen hat und K. dazu schweigt. Am Tatabend hatte eine Nachbarin die Polizei gerufen, weil K.s neunjähriges Kind in der Wohnung um Hilfe schrie. Kurz darauf flüchtete sich K., die blutende Wunden hatte, zur Nachbarin. Einem Näherungsverbot, das die Polizei G. aussprach, stimmte sie zu.

René G. stand seit 1997 bereits 14-mal vor Gericht, ist wegen Gewalt, Drogendelikten sowie anderen Vergehen vorbestraft und saß in Haft. Er ist nur auf Bewährung frei. Die Staatsanwaltschaft forderte für ihn sechs Monate Haft zuzüglich einem Monat, weil bei ihm Drogen gefunden worden waren. Die Strafe sollte für vier Jahre zur Bewährung ausgesetzt werden. Sein Verteidiger plädierte auf Freispruch. Das Gericht verhängte eine härtere Strafe, weil es G. keine günstige Sozialprognose attestierte. Gegen das Urteil kann Berufung eingelegt werden.