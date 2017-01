Grebe begeistert Publikum im Autohaus

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (md) 50 Zuschauer des RBB durften am Donnerstag in Schwedt ein exklusives Autohauskonzert des Liedermachers und Kabarettisten Rainald Grebe erleben. In der Reihe "Meine Entdeckung" gab Grebe ein Konzert zwischen Opel- und Ford-Neuwagen in dem Autohaus, das er im Brandenburglied mit dem angeblichen Achim-Mentzel-Konzert verewigte.

Mit Perücke und Kissen als der verstorbene Schlagerbarde verkleidet, fuhr Grebe am Steuer eines roten Ford Mustang in den Autosalon hinein. Anders als im Lied fand der besungene Mentzel damit doch noch das Autohaus. Eine kleine Hommage an den Verspotteten. Stehend und mit einer Hand auf dem Herz stimmte Grebe mit dem begeisterten Publikum die heimliche Hymne Brandenburgs an. Die betrifft ihn mittlerweile selbst, seit er wie einige Künstler aus Berlin in die Uckermark auf Land zog.

Rainald Grebe unterhielt anderthalb Stunden mit alten und neuen Liedern, Blödeleien, witzigen Fotosammlungen und Anekdoten. Er nahm Provinzstädte und -dörfer wie Lychen, Lebus, Schwedt oder Frankfurt (Oder) auf die Schippe, um sich einen Atemzug später selbst hops zu nehmen - mit Nacktfotos Grebes oder seinem berühmten Spott aus Liebe über den eigenen Zufluchtsort auf dem Land.