Flade klagt weiter

Angermünde (MOZ) Der von seinem Posten abgesetzte frühere Leiter des Biosphärenreservats Schorfheide-Chorin, Martin Flade, geht erneut gegen seinen Arbeitgeber vor Gericht. Er will die Entscheidung des Landesumweltamtes, ihn künftig an anderer Stelle als Referatsleiter in der Behörde zu beschäftigen, nicht anerkennen.

Flade war nach erheblicher Kritik aus dem Kuratorium des Reservates und seitens betroffener Kommunen und Verbände umgesetzt worden, hatte aber vor Gericht in zweiter Instanz dagegen erfolgreich geklagt. Daraufhin legte Landesumweltamtspräsident Dirk Ilgenstein eine neue Struktur fest und übertrug ihm Aufgaben seines früheren Verantwortungsbereiches in gleich bezahlter Stellung. Die neu eingesetzte Leiterin des Reservats, Ulrike Garbe, soll den Posten in der Angermünder Biosphärenverwaltung behalten.

Martin Flade will nun vor dem Arbeitsgericht Eberswalde das Urteil des Landesarbeitsgerichts vollstrecken lassen. Er sieht in der neuen Entscheidung seines Arbeitgebers Kernbestandteile des Gerichtsentscheids nicht umgesetzt, wie er am Freitag sagte. Das Landesumweltamt dementiert solche Vorwürfe. Der für Flade geschaffene Posten soll die Grundlagen für die Umsetzung der FFH-Management-Pläne legen.