Viel Verkehr auf kleinen Landeplätzen

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547901/

Des einen Leid ist des anderen Freud: Auf diese Formel lässt sich die aktuelle Situation der Verkehrslandeplätze im Osten und Süden Brandenburgs bringen. Denn die Tatsache, dass der Flugplatz Cottbus-Drewitz seit geraumer Zeit nur noch auf Sparflamme betrieben wird, beschert vor allem dem gerade einmal rund 50 Kilometer entfernten Landeplatz in Welzow (beide Spree-Neiße) einen ungeahnten Aufschwung. Dort hat Geschäftsführer Peter Müller im vergangenen Jahr 5400 Starts und Landungen gezählt. Zwei Jahre zuvor seien es lediglich zwischen 3000 und 3500 gewesen, berichtet er.

Müller hat bis Juli 2015 in Drewitz gearbeitet. Nachdem dort der neue Betreiber - die international agierende Investorengruppe Flacks Group - Insolvenz angemeldet hatte, wechselte der gestandene Flugleiter nach Welzow - und nahm die Flugschule Spree-Neiße-Flug gleich mit. Die gestiegene Auslastung sei allerdings nicht allein dem Plus an Übungsflügen geschuldet, sagt der erfahrene Pilot. Auch Businessflieger würden Welzow jetzt stärker nachfragen.

In Drewitz können größere Maschinen derweil nicht mehr landen. Auf dem Gelände ist seit über einem Jahr nur noch ein eingeschränkter Flugbetrieb möglich. Flieger müssen auf eine Grasbahn ausweichen, weil die eigentliche Betonpiste marode ist. Etwa 1000 Bewegungen habe man im vergangenen Jahr gezählt, sagt Martin Herfurt. Der Flugleiter und sein Kollege sind die letzten, die auf dem 350 Hektar großen Areal die Stellung halten. Die anderen acht Mitarbeiter der Flughafen Süd-Brandenburg-Cottbus GmbH wurden schon vor geraumer Zeit entlassen. Bevor die Talfahrt begann, waren 7000 bis 8000 Flüge pro Jahr normal, berichtet Herfurt.

Damals war noch der Landkreis Spree-Neiße Hauptanteilseigner des Flugplatzes. Aus Kostengründen sollte das Areal aber privatisiert werden, um die umliegenden kommunalen Gesellschafter zu entlasten. Denn der Landeplatz war auch in besseren Zeiten - wie nahezu jeder Regionalflughafen - ein Zuschussgeschäft. Der neue Eigentümer hatte angekündigt, ein Wartungscenter für Passagier- und Cargomaschinen zu bauen. Stattdessen kam die Pleite.

Dass viele Flugzeuge jetzt auf umliegende Plätze ausweichen, zeigt sich auch in Pohlitz (Oder-Spree). "Wir registrieren durchaus mehr Starts und Landungen", sagt Andreas Schmutzler, Geschäftsführer der Flugplatzgesellschaft Eisenhüttenstadt/Frankfurt (Oder). So recht freuen kann er sich über diese Entwicklung allerdings nicht. Schmutzler verweist auf das "gute Verhältnis", das unter den Verkehrslandeplätzen in ganz Brandenburg herrsche. Jedes Gelände habe seine ganz speziellen Vorzüge.

Drewitz zum Beispiel hat die zweithöchste Betriebsgenehmigung in Brandenburg nach Schönefeld - inklusive Instrumentenflug- und uneingeschränktem Nachtflugbetrieb. In den guten Zeiten haben große Gesellschaften wie die Lufthansa oder Air Berlin ihre Piloten unter anderem in Drewitz ausgebildet. Damals fanden auch Trainingsflüge mit dem Airbus A319 auf dem Gelände nördlich von Cottbus statt. Die Genehmigung der Luftfahrtbehörde für den Flugbetrieb ist bis Ende Juni 2017 gültig. Doch all das ist nutzlos, solange die 2,5 Kilometer lange Betonpiste nicht genutzt werden kann. Und ob sich ein Käufer findet, der bereit ist, die hohen Reparaturkosten zu tragen, darf bezweifelt werden.

Insolvenzverwalter Udo Feser sagt, dass man mit mehreren Interessenten im Gespräch sei. Zuletzt war die Rede von sechs, die ganz unterschiedliche Vorstellungen darüber haben, was mit dem Gelände passieren soll. Ob unter den potenziellen Käufern auch welche sind, die es für einen Flugbetrieb nutzen wollen, will Feser vorerst für sich behalten.

Indes denkt man in Pohlitz darüber nach, sich ein GPS-gestütztes Anflug-System zu beschaffen, das Landungen bei schlechter Sicht nach Instrumentenanflugverfahren möglich macht. Die Technische Hochschule Wildau (Dahme-Spreewald) fertigt dazu eine Machbarkeitsstudie für die Pohlitzer an, berichtet Geschäftsführer Schmutzler. Bis zum Herbst soll die Studie vorliegen. Darin sollen unter anderem die technische Machbarkeit und das Kosten-Nutzen-Verhältnis untersucht werden.