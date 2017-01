Berliner Staatsschutz wird nach Anschlag aufgestockt

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Nach dem Terroranschlag an der Berliner Gedächtniskirche wird der Staatsschutz in der Hauptstadt um 30 Beamte aufgestockt. Dies sagte Polizeipräsident Klaus Kandt den Zeitungen "B.Z." und "Bild" (Samstag). Zugleich übte er Selbstkritik: "Jetzt im Nachhinein ist klar, dass die Einschätzung zur Gefährlichkeit des Täters falsch war. Aber konnte man das wirklich auch vorher so wissen?"