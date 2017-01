Geflügelpest in Neuhardenberg bestätigt

artikel-ansicht/dg/0/

Neuhardenberg (MOZ) In Neu-hardenberg (Märkisch-Oderland) ist am Freitag der Erreger der Geflügelpest vom Subtyp H5N8 in einem Entenmastbestand nachgewiesen worden. Alle 27 000 Tiere müssen getötet werden, teilte das Verbraucherschutzministerium mit. Insgesamt werden im Ort rund 200 000 Enten gemästet. Der Landkreis legt die Größe des Sperrkreises fest. Das hängt vom Testergebnis des Friedrich-Loeffler-Instituts ab. Die landesweite Stallpflicht für Geflügel sei weiterhin erforderlich, hieß es.