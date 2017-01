Der Spott ist sicher

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Mit dem englischen Begriff Spotter werden jene "Besessenen" bezeichnet, die sich geduldig auf die Lauer legen, um beispielsweise an Airports seltene Flugzeugtypen bei Start oder Landung zu fotografieren. Am seit Jahren mehr oder weniger fast fertigen Flughafen in Schönefeld würden sie längst die Lust an ihrem Hobby verloren haben.