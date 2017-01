Auf Lorbeeren ausgeruht

artikel-ansicht/dg/0/

(MOZ) Die Universität Potsdam will sich gemeinsam mit umliegenden Instituten an der nächsten Exzellenzinitiative des Bundes beteiligen, um so ihre Forschungsmöglichkeiten deutlich zu erweitern. Die Universität in Cottbus-Senftenberg hat zwar nicht den einfachsten Standort, will diesen aber gerade dazu nutzen, um zum Motor des Strukturwandels in der Lausitz zu werden. Außerdem werden dort in jüngster Zeit mehr und mehr duale sowie Fortbildungsstudiengänge angeboten.