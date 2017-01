Die erste Folge der Trump-Show

artikel-ansicht/dg/0/

Wenn er so weitermacht wie bisher, ist es nicht ausgeschlossen, dass dieser Werbespruch tatsächlich zum Einsatz kommt. Jedenfalls sollte sich die Welt an den Gedanken gewöhnen, dass dieser Donald Trump tatsächlich tut, was er ankündigt. In der ersten Woche hat er nicht nur zwei riesige Handelsabkommen gekippt, den Bau der Mauer zu Mexiko beschlossen, einen Aufnahmestopp für Flüchtlinge aus dem arabischen Raum eingeleitet und dem Umweltschutz die rote Karte gezeigt. Er hat auch gewusst, diese Präsidentenverfügungen medial in Szene zu setzen. Seht her, sollte das heißen. Ich bin ein Macher.

Genau das ist der Punkt. Im Weißen Haus sitzt der Darsteller eines Reality-Show-Darstellers, der mal ausprobiert, ob er das, was er im Bauch fühlt, tatsächlich umsetzen kann. Mit Trump hat jemand die Führung der mächtigsten Nation der Welt übernommen, der Ur-Instinkte anspricht statt den Verstand, der das Mantra des "Lieferns" verinnerlicht hat. Wer nicht "liefert", gehört in Trumps Welt zu einer von zwei Kategorien: den Verlierern. Er will zu den anderen gehören, den Gewinnern. Der erste Eindruck zählt, sonst zappen die Leute weg. Das weiß Trump. Am Anfang seiner Präsidentschaft sendet er das Signal: Hier sitzt jemand, der durchsetzt, was er seiner Wählern im Wahlkampf versprochen hat.

Zu einer erfolgreichen Show gehört selbstredend ein klar strukturiertes Feindbild. Während seine Vorgänger versuchten, sich vom Wahlkämpfer zum Präsidenten aller US-Bürger zu wandeln, dreht Trump den Spieß einfach um. Wer sein Bild eines Amerikaners nicht teilt, ist nicht etwa ein politischer Gegner, der ebenfalls das Beste für die USA will. Andersdenkende erklärt er schlicht zu "Feinden", seien es Demonstranten oder Journalisten. Sein Berater Stephen Bannon hat bereits dröhnend verkündet, dass die Medien bitteschön die Klappe halten sollen. Schimmern hier gruselige Anklänge einer Diktatur durch?

Dass Trump sich nicht lange mit Interessensausgleich aufhält, mag auch einer Erfahrung seines Vorgängers Barack Obama geschuldet sein, der es versäumte, seine Vorhaben in den ersten zwei Jahren seiner Amtszeit durchzusetzen, als er mit seiner Partei in beiden Häusern des Kongresses die Mehrheit hatte. Später musste er Gesundheitsreform und neue Immigrationsregeln mühevoll aushandeln.

Die Mühen der Ebene stehen auch Trump noch bevor. Denn die milliardenteuren Vorhaben, wie sein Infrastrukturprogramm und die Mexiko-Mauer, müssen vom Kongress abgesegnet werden. Selbst in seiner republikanischen Partei können sich viele vorstellen, das Geld an anderer Stelle sinnvoller auszugeben. Die Show wird also irgendwann in der Realität ankommen. Aber das Parlament darf in den USA nicht mal der Präsident feuern.