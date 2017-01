Brandenburger sind häufig krank

artikel-ansicht/dg/0/

Um 0,2 Prozentpunkte hat sich die Statistik der DAK-Versicherten in Brandenburg verbessert. Die Krankenstand von jetzt fünf Prozent liegt jedoch nach Angaben der Krankenkasse nach wie vor deutlich über dem Bundesdurchschnitt von 3,9 Prozent. Rückenschmerzen und Muskel-Skelett-Erkrankungen haben demnach die märkischen Arbeitnehmer zu den Ärzten getrieben. "Sie verursachten fast 421 Fehltage, das sind bezogen aufs Vorjahr aber knapp 14 Tage weniger", sagt Pressesprecher Stefan Poetig am Freitag.

Der leichte Trend zu mehr Gesundheit ist nach Auswertung der Krankschreibungen auch auf die milde Witterung zurückzuführen. Da eine starke Erkältungswelle ausgeblieben sei, machten Atemwegserkrankungen wie Bronchitis den Menschen in Brandenburg weit weniger zu schaffen als noch im Jahr zuvor. Anfälliger sind die Versicherten der DAK jedoch für psychische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände, die laut DAK als einzige relevante Diagnose 2016 im Vergleich zum Vorjahr angestiegen sei und mit knapp 281 Ausfalltagen auf dem dritten Platz der häufigsten Fehlzeiten liegen.

Das deckt sich mit Erhebungen der AOK Nordost, die neben Brandenburg auch die Bundesländer Berlin und Mecklenburg-Vorpommern erfasst. Psychische Probleme bei Krankschreibungen lagen in der ersten Hälfte des vergangenen Jahres nach Aussagen von AOK-Sprecher Matthias Gabriel nach Muskel-Skelett-Beschwerden (21,5 Prozent) und Atemwegserkrankungen (15 Prozent) mit elf Prozent ganz weit vorn. Aktuellere Zahlen liegen derzeit weder der AOK noch der Barmer vor.

Aus dem Gesundheitsreport der Techniker-Krankenkasse (TK) von 2016 geht hervor, dass die Brandenburger nicht nur weitaus anfälliger für Krankheiten als der Bundesdurchschnitt sind, sondern dass sie auch öfter als Menschen in anderen Bundesländern zu Medikamenten greifen: Am häufigsten, so die Statistik unter den 270 000 in Brandenburg lebenden TK-Versicherten, würden Herz-Kreislauf-Medikamente verordnet - und zwar 17 Prozent mehr als im übrigen Teil Deutschlands, wie TK-Sprecher Lennart Paul betont.

Und noch etwas stellt der Gesundheitsreport der Techniker-Krankenkasse aus dem vergangenen Jahr klar: Frauen sind länger krank als Männer - im Jahr 2015 statistisch betrachtet 21,5 Tage. Männer meldeten sich nach 17 Tagen wieder gesund. Die meisten Fehltage sind bei der TK im Landkreis Ostprignitz-Ruppin angefallen, die wenigsten in Potsdam. (Thema Seite 2)