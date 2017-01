Einbrecher lässt Ausweis liegen

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (OGA) Durch Kameraüberwachung wurde die Polizei am Donnerstagabend auf den Einbruch in eine Oranienburger Firma aufmerksam. Offenbar wollte der Täter Kupfer stehlen. Beim Eintreffen des Funkwagens floh ein Unbekannter, der aber seinen Rucksack mit Kupfer und ein Portemonnaie mit Ausweis zurückließ. Der Ausweis war auf eine Frau aus Oranienburg ausgestellt. Bei der Überprüfung der Wohnanschrift wurde ein 25-jähriger Mann bei der Frau festgestellt. Dieser ähnelte auffallend dem Dieb. Zudem befand sich in dem von ihm genutzten Keller ein Fahrrad, das nach einem Diebstahl zur Fahndung ausgeschrieben war. Das Fahrrad wurde sichergestellt und gegen den 25-Jährigen ein entsprechendes Strafverfahren eingeleitet.