Kaum Kritik an Aldi-Plänen 28pt

Die sachkundige Einwohnerin Margrit Reymann (SPD) fürchtet, dass das Verkehrschaos losbrechen könnte, wenn der gesamte Lieferverkehr mit Lkw sowie der Kundenverkehr über die Bahnhofstraße abgewickelt wird. Dem widersprach Hermann Reichl (CDU). Entlang der Bahnhofstraße habe es früher noch viel mehr Gewerbebetriebe gegeben, unter anderem die Molkerei und einige andere Firmen. Und es habe nie wirklich Probleme gegeben. "Wir sollten Aldi in der Stadt halten", plädierte Reichl. Reinhard Lenz (WG Schorfheide) vertrat eine ähnliche Meinung. "Je mehr Discounter es gibt, desto günstiger sind die Preise für den Kunden." Der Wettbewerb unter den Anbietern werde so weiter hochgehalten. Zudem habe die mögliche Ansiedlung von Aldi auf dem heruntergekommenen Grundstück an der Bahnhofstraße noch einen anderen Effekt: Ein Schandfleck verschwinde aus dem Stadtbild. Auch Norbert Hasse (CDU) sieht fast nur Vorteile in dem Wunsch von Aldi, von der Falkenthaler Chaussee zur Bahnhofstraße umziehen zu wollen. Von derzeit rund 800 Quadratmetern Verkaufsfläche werde der Discounter auf 1 200 Quadratmeter aufstocken. Das Risiko für die Kommune sei doch begrenzt. "Solange die Discounter Geld verdienen, bleiben sie auch", so Hasse. Das größtenteils leerstehende Einkaufszentrum Nord sei für Aldi nicht in Frage gekommen, so Bürgermeister Arno Dahlenburg (SPD). Wie den Mitbewerbern Netto und Lidl sei es Aldi um einen Standort an einer Hauptverkehrsstraße gegangen. "Ob der Standort planerisch aufgeht, werden wir dann sehen", ergänzte er. Im Rahmen der Aufstellung des Bebauungsplanes werden sich alle Träger öffentlicher Belange zu dem Vorhaben äußern, auch der Landesbetrieb Straßenwesen werde dann eine Stellungnahme abgeben.