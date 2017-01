Gedenken an Opfer des Nationalsozialismus

artikel-ansicht/dg/0/

Oranienburg (MOZ) Mit einer bewegenden Feier wurde am Freitag, dem internationalen Gedenktag für die Opfer des Nationalsozialismus, auch an die Opfer im Zellenbau des Konzentrationslagers Sachsenhausen erinnert. Dort wurden insbesondere politische Häftlinge exzessiv gefoltert und willkürlich umgebracht.

Hitler habe sich nicht nur an anderen Nationen sondern auch am eigenen Volk vergangen, sagte Vize-Landtagspräsident Dieter Dombrowski (CDU). Er warnte vor der Verbreitung falscher Fakten, sowie vor Intoleranz und Hass. "Die Wahrheit ist manchmal schwer auszuhalten und zu begreifen", sagte Dombrowski.

Schüler des Gymnasiums Panketal lasen stellvertretend für die vielen Toten die Namen und Lebensdaten einiger Opfer vor. In einer szenischen Lesung brachten Schüler des Georg-Mendheim-Oberstufenzentrums den Lageralltag im Zellenbau aus erschütternden Zeitzeugenberichten nahe. Zu den Tausenden Inhaftierten und Ermordeten gehörten Widerstandskämpfer, Politiker und Geistliche, darunter der polnische Bischof Julius Bursche, Stalins Sohn Jacub Dschugaschwilli und der Widerständler Hans von Dohnanyi.

Ein Überlebender berichtete: Nur jeden vierten Tag gab es Essen, an den anderen Tagen nur Wasser. Die Zelle ohne Tageslicht maß 1,60 Meter mal zweieinhalb Meter, die Häftlinge mussten darin stehen. Mobiliar gab es nicht.

Es wurde von Erniedrigungen, willkürlichen Auspeitschungen, von der berüchtigten Folter auf dem Bock und von Erschießungen berichtet. Ein ehemaliger Häftling musste aber auch erleben, wie er viele Jahre nach Kriegsende, traumatisiert vom Erlebten, noch immer litt. Gleichzeitig mussten er und andere Überlebende mit ansehen, wie ihre Peiniger, die Mörder der SS, unbescholten und mit auskömmlicher Rente lebten.

Gedenkstättendirektor Günter Morsch machte in seiner Rede deutlich, dass auch Jahrzehnte nach dem Ende des Krieges Verbrechen verdrängt und Täter von Gerichten freigesprochen wurden. Der Chef des Zellenbaus, der wohl an tausenden Morden beteiligt gewesen war, war nach einem Prozess in München von 1968 schon bald wieder auf freiem Fuß. Als Zeugen geladene Opfer hatten sich dagegen öffentlich erniedrigen lassen müssen.

"Die Aufarbeitung der nationalsozialistischen Verbrechen ist, anders als dies von heute aus erscheint, eine sehr mühsame, anstrengende, in Phasen höchst deprimierende und häufig erfolglose gewesen", sagte Morsch. Es gebe daher keinen Grund für einen sogenannten Aufarbeitungsstolz. Die ungeheure Dimension der unvergleichlichen NS-Verbrechen blieben daher Menetekel und Lehrstück.

Morschs eindringliche Rede richtete sich damit auch an den AfD-Politiker Björn Höcke, der die deutsche Erinnerungskultur diffamiert hatte. Die Gedenkstätte Buchenwald hatte Höcke von ihrer Gedenkfeier am Freitag ausgeladen. Morsch solidarisierte sich mit Thüringens Gedenkstättenstiftung. In der Station Z der Gedenkstätte Sachsenhausen legten auch zwei Landtagsabgeordnete der AfD einen Kranz für ihre Fraktion ab.

Neben Landesministern, Abgeordneten aus Berlin und Brandenburg, Bürgermeistern und Kreistagsabgeordneten nahmen auch Vertreter vieler Botschaften an der Gedenkfeier teil.