Gemeinden verabschieden Albroscheit

Tornow (GZ) Die Kirchengemeinden Tornow-Marienthal und Templin laden zur Verabschiedung von Pfarrer Christian Albroscheit ein. Der Gottesdienst findet am morgigen Sonntag in der Maria-Magdalenen-Kirche in Templin statt und beginnt um 14 Uhr. Pfarrer Christian Albroscheit wird nach fünf Jahren zusätzlichem Pfarrdienst in der Templiner Kirchengemeinde und nach mehr als 13 Jahren in der evangelischen Kirchengemeinde Tornow-Marienthal offiziell in Templin verabschiedet und tritt damit in den Ruhestand. Nach der Predigt von Pfarrer Albroscheit wird Superintendent Uwe Simon die Entpflichtung vom Pfarrdienst vornehmen. Die Vorsitzenden der Gemeindekirchenräte, Jobst Reifenstein (Templin) und Frank Doss (Tornow-Marienthal), werden kurze persönliche Worte sprechen. Außerdem wird mit der Gemeinde das Heilige Mahl gefeiert. Nach dem Gottesdienst sind alle zu Kaffee und Kuchen in das Gemeindehaus eingeladen.