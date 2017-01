Kritik wegen Rodung von Bäumen steigt wieder

artikel-ansicht/dg/0/

Schönwalde-Glien (MOZ) "Bäume statt Zäune": Schönwaldes Bürgermeister Bodo Oehme (CDU) ist von einem Neujahrsgruß per Flyer in besonderer Weise überrascht worden - allerdings nicht gerade positiv, wie er meinte.

Denn: Vertreter einer Initiative von Schönwalder Bürgern sowie den Bündnisgrünen, dem Forum Schönwalde und unter anderem dem "Verein zur Erhaltung und Förderung des Charakters von Schönwalde" (EFCS) haben ihn mit Blick auf die Bebauung des Strandbadgeländes einerseits und dem angrenzenden Bau eines Kunstrasenplatzes mit jeweils einhergehender Rodung von Bäumen kritisiert. Auch die Einzäunung der "Touristenstation", dort sind auch öffentliche, wohl aber nicht immer zugängliche Toiletten untergebracht, stieß auf Missbilligung. Das Schreiben ist auch sonst vielerorts im Gemeindegebiet verteilt worden.

So heißt es in dem Flyer etwa, dass "3.000 Quadratmeter Waldfläche für einen eingezäunten Kunstrasenplatz gerodet werden", dass "zwei der letzten drei Strandbadfichten nach der aktuellen Planung gefällt werden sollen" und "die Toiletten der ,Touristenstation' auch in 2016 für die Öffentlichkeit nicht nutzbar waren". In dem Schreiben heißt es vor dem Hintergrund einer Schlagzeile dieser Zeitung "Das Strandbad soll noch schöner werden" (MOZ vom 6. November 2016), was letzteres Versprechen "wirklich" bedeute.

"Wir hoffen nach wie vor auf Einsicht der Gemeinde", so die Initiatoren des Flyers weiter. Der Aufruf geht einher mit der Bitte um Unterstützung der Protagonisten, die quasi weitere Unmutsbekundungen "zu den bereits vollzogenen sowie der neu geplanten Naturzerstörung" einforderten.

Oehme selbst reagierte mit Kopfschütteln. "Wir befinden uns in einem normalen Bebauungsplanverfahren. Das ist von der Mehrheit der Gemeindevertretung so auch per Beschluss gewollt. Das muss akzeptiert werden, finde ich jedenfalls", sagte der Bürgermeister. Außerdem müssten dreimal soviel Bäume nachgepflanzt wie gerodet werden. "Wir zerstören die Natur nicht. Wir wägen zunächst im Verfahren alles ab, je nach Ergebnis müssen wir dann gegebenenfalls neu auslegen. Ich denke, es ist besser, mehr miteinander als übereinander zu reden. Die ,Ich-bin-dagegen-Mentalität' hilft nicht weiter. Wir wollen sowohl für Freizeit und Sport ausreichend attraktive Angebote schaffen."