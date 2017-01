SPD will mehr P+R-Parkplätze in Finkenkrug

artikel-ansicht/dg/0/

Falkensee (MOZ) Nach der CDU hat auch die SPD kritische Anmerkungen zum von einem Falkenseer Ingenieurbüro vorgelegten Vorentwurf eines Bebauungsplanes für das Zentrum Finkenkrugs an das zuständige Stadtplanungsamt zugeleitet. Darin wird ausdrücklich betont, dass die Sozialdemokraten dem Grundanliegen, für das Nahversorgungszentrum Finkenkrug einen überarbeiteten Entwurf vorzulegen, positiv gegenübersteht. Wolfgang Jähnichen, Vorsitzender der SPD Falkensee, hat seine zehn Punkte umfassenden Gedanken dem Bürgerverein Finkenkrug vorgetragen und festgestellt, "dass dabei in vielen Punkten Übereinstimmung besteht".

Seiner Meinung nach sollte hinsichtlich der Baufluchten der für Finkenkrug typische Abstand der Bebauung von der Straßenkante von mindestens fünf Metern beibehalten werden. Die Einmündung der Ring- und der Rudolf-Breitscheid-Straße in die Karl-Marx-Straße sollte darüber hinaus als Kreisverkehr gestaltet werden. "Der Bürgerverein Finkenkrug hat dafür sogar schon einen Vorschlag. Es sollte den Namen eines Malers tragen: ,Pablo-Picasso-Platz'", so Jähnichen.

Mit Blick auf den Neubau des Supermarktes Netto, der auf die Ostseite der Karl-Marx-Straße verlegt werden soll, wäre es vor dem Hintergrund der architektonischen Gestaltung der Fassade wünschenswert, wenn sich "eine Erinnerung an das abgerissene historische Bahnhofsgebäude" wiederfände. Und: "Die Am Schlaggraben vorgesehenen Parkplätze sollten Kunden und Restaurantbesuchern vorbehalten und damit zeitlich eingeschränkt sein." Der bei einer Verlegung des Supermarktes freiwerdende Parkplatz könnte als Ersatz für den wegfallenden P+R-Platz auf der Ostseite als solcher ausgewiesen werden. Eine Erweiterung der P+R-Plätze nördlich der Bahn wird auch SPD-seitig für "erforderlich gehalten". Es sollte aber geprüft werden, ob anstelle der dafür vorgesehenen Waldfläche alternativ der bestehende Parkplatz eine zusätzliche Etage erhalten könne. Für eine zu planende Teil-Überdachung des Bahnsteiges in Richtung Berlin sei der dazu erforderliche Geländeerwerb entsprechend auszuweisen. Die sowohl für Fußgänger als auch für Radfahrer ebenso wie für den Individualverkehr unübersichtliche Einmündung der Karl-Liebknecht- in die Karl-Marx-Straße sei unter Beachtung der Verkehrssicherheit per Ampel zu überarbeiten. Gleiches gelte hinsichtlich niveaugleicher Querungshilfen für Fußgänger auf der Südseite.