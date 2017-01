Ein Herz für die Ewigkeit

artikel-ansicht/dg/0/

Guben (MOZ) Es ist eine Weltpremiere: Das Herz eines Blauwals wird derzeit im Plastinarium Guben konserviert. In dieser Woche waren die Auftraggeber eines Museums in Toronto vor Ort und haben sich die Arbeit angesehen, die im Mai zurück nach Kanada geht.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547945/

"Das ist wirklich fantastisch." Mark Engstrom vom Royal Ontario Museum im kanadischen Toronto kann seine Augen gar nicht mehr von dem 200-Kilogramm-Koloss lassen, der dort in einer Halle im Gubener Plastinarium steht. Dass es sich dabei um ein Herz handelt, ist fast schon unglaublich. Vor drei Jahren schlug eben dieses Herz noch in einem mindestens 30 Jahre alten, etwa 24 Meter langen und 90 Tonnen schweren Blauwal-Weibchen, das 2014 mit acht anderen Blauwalen vor der kanadischen Insel Neufundland vom Eis erdrückt wurde.

Wissenschaftler reden noch heute von einer Tragödie, da so viele der noch immer geheimnisvollen Tiere auf einmal starben, wo doch die Population in dem Gebiet bereits auf 200 bis 400 Blauwale geschrumpft ist. Während die meisten der verendeten Wale schließlich auf den Meeresboden sanken und dort etliche Monate lang von Haien, Würmern, Schnecken und andere Lebewesen gefressen wurden, strandeten zwei der Säuger auf der Insel.

"Immer wieder haben mich Menschen gefragt, ob das Herz eines Blauwals wirklich so groß wie ein Kleinwagen ist", erzählt Mark Engstrom. Lange Zeit herrschte darüber tatsächlich Unsicherheit, bis der Wissenschaftler und seine Kollegin Jacqui Miller sich entschieden, das Herz des Blauwal-Weibchens am Strand zu entnehmen, es zu konservieren und so für die Menschheit aufzubewahren.

"Es war doch kleiner, als wir zunächst gedacht haben", gibt Jacqui Miller in Guben zu. Doch kleiner heißt nicht klein. Mit zirka 1,80 Meter Länge und etwa einem genauso großen Umfang würden gleich mehrere Menschen in dem Herz Platz finden. Und die Aorta ist größer als ein Toilettenabflussrohr, was an dem fast fertigen Plastinat in Guben eindrucksvoll zu sehen ist. Was da in so einem Wal schlägt, ist ein echtes Kraftwerk. "Mit einem Herzschlag werden etwa 110 bis 115 Liter Blut in die Herzkammer gepumpt", erklärt Jacqui Miller. Etwa eine Badewanne voll also.

Dieses riesige Organ, das kurz nach der Entnahme am Strand aussah wie ein Fleischberg, stellte die Wissenschaftler auch vor so manche Herausforderung. Um es vor Verwesung zu schützen, wurde zunächst einmal Formalin injiziert. "Und wir haben extra einen Edelstahltank organisiert, um das Herz überhaupt transportieren zu können", berichtet die kanadische Wissenschaftlerin. Danach wurde es etliche Monate eingefroren. Engstrom und Miller hatten zu diesem Zeitpunkt bereits Kontakt zu dem amerikanischen Tierarzt Robert Henry von der Lincoln Memorial University in Tennessee aufgenommen, der dort ein kleines Labor für Plastinate hat.

Doch "Bob", wie ihn alle nur nennen, schüttelte sofort mit dem Kopf, als seine Freunde ihn fragten, ob er sich zutraue, das Blauwal-Herz zu plastinieren, Wasser und Fett also durch Kunststoff zu ersetzen. "Ich hätte mir erst das Equipment dafür besorgen müssen", erzählt der Tierarzt, der aber sofort eine Lösung parat hatte. Denn er kannte da jemanden in Deutschland, und zwar persönlich: Gunther von Hagens, der mit seinem Plastinarium in Guben längst nicht mehr nur in Deutschland ein Begriff ist. "Dieses Labor in Guben ist das einzige weltweit, das diese Arbeit machen kann", betont Mark Engstrom. Und so wurde das Blauwal-Herz schließlich gut verpackt und per Flugzeug und Lastkraftwagen nach Ostbrandenburg gebracht. Etwa ein Jahr ist das jetzt her.

Der einstige Fleischberg hat mittlerweile wieder die Kontur eines Herzens. Statt Blut tropft nur noch Silikon heraus. "Momentan ist das alles noch flexibel und dadurch formbar", erklärt Rurik von Hagens, Sohn des Plastinators und Geschäftsführer des Plastinariums, den Besuchern aus Kanada und den USA. Die sind da, um sich das Zwischenergebnis anzuschauen und zu entscheiden, wo noch Löcher in den Herzmuskel geschnitten werden, die dann tiefere Einblicke zulassen, wenn das weltweit einzigartige Plastinat ab Mitte des Jahres das Herzstück einer Wal-Ausstellung des Royal Ontario Museums sein wird.

"Dieser Auftrag ist schon etwas Besonderes", sagt von Hagens. "Bei dieser Größe war es schwer abzuschätzen, wie lange alles dauern wird." Zumal es diesbezüglich noch keine Erfahrungen gebe. Beispielsweise war viel mehr Fett in dem Organ, als alle erwartet hatten. "Da kam immer wieder etwas heraus, obwohl wir dachten, es dürfte gar nichts mehr drin sein." Mehr als 20 Mitarbeiter des Hauses waren und sind in den Prozess eingebunden. "Hier darf man nichts falsch machen", betont von Hagens junior. "Dann war es das." Dieser Druck lastete von Anfang an auf dem Team - anders als bei Auftragsarbeiten, die das Plastinarium regelmäßig von Universitäten erhält. Doch der Geschäftsführer ist guter Dinge, dass das Herz in wenigen Monaten die Heimreise antreten wird.

Mark Engstrom und seine Kollegin nehmen das Plastinat derweil genau unter die Lupe. Jacqui Miller hat sich sogar blaue OP-Handschuhe übergezogen und entfernt mit dem Skalpell eine dünne Schicht von der beigefarbenen Oberfläche, um weitere Gefäßstrukturen freizulegen. "Es sieht schon sehr gut aus", findet Bob Henry. "Es ist zwar nicht perfekt, aber das kann es auch nicht sein. Das Herz wurde dem toten Tier ja erst Wochen später entnommen und war danach monatelang eingefroren." Engstrom ist der Stolz schon jetzt anzusehen. "Es gibt zwar in Neuseeland ein Blauwal-Herz-Modell, doch das ist inkorrekt", sagt er. "Aber das hier ist das weltweit erste plastinierte Herz des größten Säugetiers."