Granseer zahlt nach Falschalarm

Fürstenberg (GZ) Aus Sorge vor Diebstahl installierte der Granseer Rainer Thoß einen GPS-Tracker an seinem Bootsmotor. Das Gerät signalisierte eines Nachts "Einbruch". Thoß rief die Polizei - es wurde aber nichts festgestellt. Daraufhin musste er eine Gebühr von 100 Euro an die Polizei entrichten - wegen Falschalarm.

Nachgebessert: Nach dem Fehlalarm justierte Thoß seinen GPS-Tracker neu, so dass er nicht sofort reagiert. © GZ/Thomas Pilz

Idyllisch zeigt sich der Röblinsee in Fürstenberg selbst an sonnigen Wintertagen. Im Sommer herrscht dort reges Treiben, viele Freizeitkapitäne fahren mit ihren Booten tagsüber umher. Es wird gebadet, Urlauber sonnen sich.

Umso stiller ist es nachts. Kaum jemand hält sich noch am Ufer oder im Umfeld der Bootsschuppen auf. Eine Ruhe, die sich Einbrecher gerne zunutze machen. Das hat auch Rainer Thoß erfahren müssen. Er besitzt am Nordufer einen Liegeplatz für sein Boot. Ende 2012 brachen in den dortigen Schuppen Langfinger ein. Drei hochwertige Bootsmotoren ließen sie mitgehen, inklusive Zubehör.

"Leider konnte dieser Diebstahl bisher nicht aufgeklärt werden", berichtet Thoß. Er und seine Nachbarn waren aber alarmiert. Zumal andernorts ebenfalls Diebstähle von Bootsmotoren oder gar kompletten Schiffen zu verzeichnen waren. Die Vorfälle häuften sich, die Sorge nahm zu. Thoß fasste den Entschluss, an seinem Boot einen Sender anzubringen. Per SMS würde er ihn informieren, wenn in seiner Abwesenheit eine Bewegung am Boot oder des Motors zu verzeichnen ist.

Gesagt, getan: Thoß installierte 2013 die GPS-Box, die am 10. März 2014 gegen 0.30 Uhr Alarm auslöste. "Der SMS-Mitteilung war zu entnehmen, dass am Boot beziehungsweise am Außenbordmotor manipuliert wird", erzählt Thoß.

Es handelte sich um einen sogenannten Schüttelalarm, der ausgelöst wird, wenn am Boot oder Motor Erschütterungen von einer bestimmten Intensität auftreten. "Ich musste zwingend davon ausgehen, dass sich jemand am Boot zu schaffen macht", so Thoß. Er rief die Polizei, "weil es mir zu gefährlich schien, zu dieser Zeit alleine zum Schuppen zu fahren".

Die Ordnungshüter kamen, prüften die Situation, konnten aber nichts feststellen. Es seien keine Einbruchsspuren entdeckt worden, so das Ergebnis. Das Ende vom Lied: Thoß musste den Einsatz bezahlen. "Für mich ist das absolut nicht nachvollziehbar, denn ich habe mich völlig korrekt verhalten", betont Rainer Thoß, der folgerichtig in Widerspruch ging. Ein teurer Spaß. Der Widerspruch wurde nach Wochen abgeschmettert, Tenor: "Die Ursache der Auslösung ist nicht ersichtlich, es erfolgte ein ungerechtfertigtes Alarmieren der Polizei". Thoß musste abermals 100 Euro entrichten. Er war nun richtig sauer, "von wegen, man soll Prävention betreiben und Eigentum schützen, das ist doch total nach hinten losgegangen", wettert er.

"Völlig gerechtfertigt" sei die Reaktion der Polizei, befindet dagegen die Sprecherin der Direktion Nord, Ariane Feierbach. Eigentum verpflichte nun einmal, der Eigentümer müsse es vor Diebstahl schützen. Das sei wohl auch geschehen. Grundsätzlich sei die Polizei aber bei vergeblichen Einsätzen, wie dem am Bootsschuppen in Fürstenberg, gezwungen, eine Gebühr zu erheben. "Deshalb können wir Betroffenen nur den Rat geben, die Gefahrensituation richtig einzuschätzen, bevor sie die Polizei rufen", betont die Polizeisprecherin.

Wobei es durchaus technische Unterschiede bei der Nutzung von GPS-Boxen gebe. Signale von Großkunden, wie zum Beispiel Supermärkten, könnten beispielsweise automatisch zur Polizei weitergeleitet werden. Ihr Fazit: "Der Betroffene soll sich ruhig noch einmal bei uns melden und das Gespräch suchen", bietet Feierbach an.