Abgemagerter Hund aus Müllwohnung gerettet

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547948/

Zuerst - und vor allem allein - geht der Hundefänger, ausgestattet mit einen langen Stange, an der vorn eine große Schlaufe ist, in die Hennigsdorfer Wohnung. Er muss mit allem rechnen - auch mit einer aggressiven Attacke.

Mario Egler filmt mit, um sich abzusichern und um alles zu dokumentieren. Der Anblick ist atemraubend. Flur und ein Zimmer sind komplett zugemüllt, überall liegen Dreck, Verpackungen, Kleidung. Dazwischen springt der Hund aufgeregt zwischen einer Matratze und einem Bett hin und her, bellt. Schnell hat Egler die Situation erfasst. Das Tier ist jung, wahrscheinlich ein Boxermischling, und abgemagert. Die Rippen treten deutlich hervor. Und der Hund hat Angst. Beruhigend redet Egler auf ihn ein, hat sogar Mitleid mit dem Tier. "Hier musst du leben?"

Schließlich schafft er es, den Hund zu "sichern". Job erledigt. Die Gerichtsvollzieherin sagt ihm, er solle den Hund mitnehmen. Das macht der Hundefänger aus Wachow bei Nauen.

Diese Szene spielte sich vor fast drei Jahren in der Stauffenbergstraße in Hennigsdorf ab. Seitdem wartet Mario Egler auf seine Bezahlung.

Die Kosten für "Tyson" wie er den Boxerrüden getauft hat, haben sich mittlerweile auf mehr als 3 800 Euro summiert. Einsatz, Tierarzt, Futter, Unterbringung. Das Tier hat sich gut erholt, sieht gesund und kräftig aus. Mittlerweile hat Egler das Tier abgegeben, damit nicht noch mehr Kosten auflaufen.

Trotzdem kostet ihn der Hund weiterhin: Nerven und Geld für den Anwalt. Weder die Gerichtsvollzieherin noch die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft (HWB), der die Wohnung gehört, sehen sich in der Pflicht. Also müssen Gerichte entscheiden. Das dauert. Im Dezember - nach einem Ritt durch die juristischen Instanzen, "teilt mir mein Anwalt mit, dass die HWB verantwortlich ist", sagt Mario Egler. Von dort heißt es: "Wir haben Zweifel an der Höhe der Ausgaben", sagte am Donnerstag HWB-Mitarbeiter Jörg Ramb. 3 800 Euro erscheint ihnen zu viel. Man habe außergerichtlich eine Einigung über 1 500 Euro angestrebt, so Ramb. Reaktion von Egler: "Damit lasse ich mich nicht abspeisen." Also geht die juristische Auseinandersetzung in eine neue Runde. Die Hennigsdorfer Wohnungsbaugesellschaft ist der Auffassung, so Jörg Ramb, "dass wir gar nicht den Auftrag ausgelöst haben". Für ihn sei der eigentlich Schuldige in dieser Angelegenheit, der "Räumungsschuldner". Also die Mieterin, die die Wohnung zur Müllhalde machte und den Hund vernachlässigte und zurückließ. Zurück haben wollte sie ihn nicht. "Bei uns hat sich kein Eigentümer gemeldet", so Mario Egler.