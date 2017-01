Bonava baut mehr Häuser

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Das Wohnbauunternehmen Bonava (früher NCC) hat das Jahr 2016 mit einem Rekord abgeschlossen. Das Ergebnis vor Zinsen und Steuern stieg um 11,5 Prozent auf 50,3 Millionen Euro, der Umsatzerlös um einen ähnlichen Prozentsatz auf 412,8 Millionen Euro. Das hat das Unternehmen aus Fürstenwalde (Oder-Spree) am Freitag mitgeteilt. Den Angaben zufolge verkaufte Bonava im vergangenen Jahr in Deutschland 1933 Häuser und Wohnungen, 240 mehr als im Vorjahr. Das zu einem schwedischen Konzern gehörende Unternehmen, das vor sechs Monaten seinen Namen änderte, beschäftigt in Deutschland etwa 800 Mitarbeiter, davon gut 300 in Fürstenwalde, wo derzeit die Firmenzentrale ausgebaut wird.