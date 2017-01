Verbandsmaterial gesucht

artikel-ansicht/dg/0/

Beeskow (MOZ) Unter dem Motto "Jeder kann ein Held sein" führt der Frankfurter Verein Pépinière an der Grundschule an der Stadtmauer in Beeskow einen dreitägigen Erste-Hilfe-Workshop durch. Dem Verein gehören Brandenburger Studenten der Berliner Charité, Pharmaziestudenten und Rettungskräfte an, die ihre medizinischen Kenntnisse ganzen Klassenjahrgängen weiterreichen. Rund 1000 Kinder seien bereits unterrichtet worden, so einer der Leiter des Projekts, Philipp Humbsch. Unterstützt wird es von der Unfallkasse Brandenburg.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547950/

Die Veranstaltung an der Grundschule an der Stadtmauer findet vom 3. bis 5. April statt. Schon jetzt werden Verbandsmaterialien gesammelt, die für die Übungen verwendet werden sollen: "Sehen Sie doch bitte in Ihrem Auto oder in Ihrer Hausapotheke nach, ob die Haltbarkeitsdaten Ihrer Erste-Hilfe-Sets noch aktuell sind. Wenn nicht, stellen Sie das Material bitte für dieses sinnvolle Projekt zur Verfügung", bittet Lehrerin Britt Henning die Beeskower um aktive Unterstützung.

An den ersten beiden Projekttagen werden die Kinder in Erster Hilfe geschult. Die Ausbildungsdauer umfasst etwa 14 Stunden pro Schüler. Am dritten Tag werden die erworbenen Kenntnisse dann spielerisch im Rahmen eines Stationsbetriebs abgefragt. Am Ende erhält jedes teilnehmende Kind ein sogenanntes "Helden-Diplom". Am dritten Tag präsentieren sich in der Schulstraße Feuerwehr, Polizei, Rotes Kreuz, DLRG und andere Hilfsorganisationen. Finanzielle Unterstützung gibt es unter anderem von der Stadt Beeskow und der Spreepark Gesundheits GmbH. Auch andere Unternehmen unterstützen das Projekt. So stellen die Apotheken Einmal-Handschuhe zur Verfügung, das Krankenhaus Beeskow spendiert Desinfektionsmittel. "Wer weiß, vielleicht begeistert sich einer der jungen Mediziner ja dauerhaft für Beeskow", hofft Britt Henning.