Bewegung à la Hengstenberg

artikel-ansicht/dg/0/

Wendisch Rietz (MOZ) Seit Kurzem stehen den Kindern in der Kita "Buddelfink" in Wendisch Rietz neue Spielgeräte zur Verfügung, die entdeckt werden wollen. Konkrete Spielanleitungen für die Nutzung gebe es nicht, aber Regeln, informiert Kitaleiterin Susanne Pack. Die lauten: Zeit lassen, nicht motzen, nicht schubsen und drängeln, die Geräte barfuß nutzen und nur das machen, was man sich auch wirklich zutraut.