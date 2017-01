Neue Wohnform heiß begehrt

artikel-ansicht/dg/0/

Storkow (MOZ) Im städtischen Seniorenheim Karlslust in Storkow werden letzte Arbeiten getätigt, bevor am 1. März die ersten Mieter in den neugebauten Trakt einziehen. Noch sind einige Stellen im ambulanten Pflegedienst zu besetzen, der mit der Eröffnung seine Tätigkeit aufnehmen wird.

"Alt wie ein Baum möchte ich werden", so lautete das Motto des großen Richtfestes, das am 1. Juli vorigen Jahres gefeiert wurde. Das neue Gebäude bietet für seine Bewohner alle Voraussetzungen dafür, dass das möglich ist. Es ersetzt einen alten Flügel, der nicht mehr den modernen Anforderungen entspricht und freigezogen wird.

Der neue Teil, der mit den Gebäuden für stationäre Pflege und betreutes Wohnen verbunden ist und in seiner äußeren Gestaltung diesen völlig gleicht, ist für ambulante Wohngemeinschaften vorgesehen. Auf drei Etagen sind je zehn Wohnungen, die gemeinsam eine Wohngemeinschaft bilden, geschaffen worden. Jede Wohnung ist mit Bad und Toilette bei unterschiedlichen Grundrissen 23 Quadratmeter groß und hat einen kleinen Erker mit Fenstern, die fast bis zum Boden reichen. Außerdem gehört zu jeder Wohngemeinschaft ein 80 Quadratmeter großer Gemeinschaftsraum mit Balkon beziehungsweise im Parterre mit Terrasse. Dass alles barrierefrei ist und über das betreute Wohnen ein Fahrstuhl zur Verfügung steht, versteht sich heutzutage von selbst.

"Jeder Bewohner hat einen richtigen Mietvertrag, eine abgeschlossene Wohnung mit eigener Klingel und eigenem Briefkasten an der Haustür und einer Klingel an der Wohnungstür", erklärt die Geschäftsführerin Ulla Mulalic. "Wenn sich jemand zurückziehen will, ist er ganz privat und braucht niemandem zu öffnen."

Wer allerdings solch eine Wohnung für sich wählt, weiß, dass er sich auf ein WG-Leben einlassen will, das sich dann in dem Gemeinschaftsraum abspielt. In ihm hat eine offene Wohnküche ihren Platz. "Mit Unterstützung durch eine Präsenzkraft bereitet hier jede Wohngemeinschaft ihr Essen selbst zu. Es wird allerdings niemand zu irgendeiner gemeinsamen Tätigkeit genötigt. Wer nicht mitkochen will, braucht es auch nicht", stellt die Leiterin klar. "Aber die Mieter sollten sich am Wochenanfang möglichst über den Speiseplan einigen."

In dem Essbereich sind einzelne Tische aufgestellt, die für Feiern in der Gemeinschaft oder privat mit der eigenen Familie zur großen Tafel formiert werden können. Im Wohnbereich kann sich jeder wie in der guten Stube fühlen mit Schrankwand, Fernseher und gemütlichen Polstermöbeln.

21 Bewohner werden aus dem Altenheim umziehen, neun Wohnungen stehen weiteren Interessenten offen. Voraussetzung für einen Einzug ist eine festgestellte Pflegebedürftigkeit.

Zu seinem Mietvertrag kann jeder Bewohner nach Bedarf Serviceverträge für Pflegeleistungen, Betreuungsleistungen und Hauswirtschaftshilfe abschließen. Während die Miete allein getragen werden muss, gibt hier die Pflegekasse einen Anteil dazu.

Begegnung und aktive Tagesgestaltung sollen das neue Zuhause der Bewohner in der Birkenallee prägen. Die räumlichen Gegebenheiten sprechen dafür, dass dies nicht nur ein Wunsch bleibt.