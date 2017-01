Busfahrplan wird nachgebessert

artikel-ansicht/dg/0/

Madlaine Riese ist empört: Sie hatte am Mittwoch eine Fahrt mit dem Rufbus angemeldet, der sie vom Arztbesuch nach Hause bringen sollte. Als der Bus zur vereinbarten Zeit nicht kam, rief sie erneut an und erfuhr vom mobus-Mitarbeiter: Der Bus sei kaputt und einen Ersatz gebe es nicht. Sie solle mit dem nächsten regulären Bus fahren. Doch der kam erst mehr als drei Stunden später!

"So geht das nicht! Wir werden mit mobus mal über ihre Kundenfreundlichkeit reden müssen. Vor allem aber hat das Unternehmen seine Pflicht verletzt - es muss fahren, wenn ein Rufbusauftrag kommt", sagt Jörg Schleinitz vom Wirtschaftsamt des Landkreises dazu. Wenn der Betreiber über keinen eigenen Ersatzbus verfüge, müsse er einen Subunternehmer, zum Beispiel ein Taxi beauftragen, so Schleinitz, der den Vorfall auswerten will.

Ausgewertet hat seine Behörde auch die Beschwerden der vergangenen Wochen zum neuen Busfahrplan, der seit dem Jahresbeginn gilt. "Wir haben eine ganze Menge nachjustiert", sagt Jörg Schleinitz. Die ersten Änderungen treten jetzt, zu Beginn der Winterferien in Kraft. "Wir haben zusätzliche Rufbusangebote zu festen Zeiten geschaffen", sagt Schleinitz. Grundlage dafür waren die bisherigen Anmeldungen für Rufbusse, die im Amt ausgewertet worden sind.

Ab Montag - Rufbusse verkehren nur werktags - fahren auf vier Linien zusätzliche Busse: Zum einen auf der Linie 967 um 9.33 Uhr ab Lietzen-Ausbau über Neu Mahlisch und Dolgelin nach Seelow und 13 Uhr ab Seelow zurück. Damit gibt es auch für die Flüchtlinge aus dem Lietzener Übergangswohnheim ein zusätzliches Angebot, das die Schulbusse entlasten soll. Eine feste Verbindung ist auch auf der Linie 959 Marxdorf-Seelow geschaffen worden: Um 8 Uhr fährt der Bus in Marxdorf los, um 12.44 Uhr geht es von Seelow aus zurück.

In Genschmar-Dorf fährt ein Rufbus auf der Linie 956 ab Montag werktags um 8 Uhr nach Seelow (Ankunft 8.27 Uhr) und um 13 Uhr zurück. Und auf der Linie 957 gibt es täglich sogar zwei Angebote ab Sydowswiese über Kienitz und Letschin nach Seelow: Abfahrt um 6 Uhr und 8.30 Uhr, zurück um 16 Uhr und 18.30 Uhr. Die Zeiten stehen zwar fest. Dennoch gilt auch für diese Rufbusse: "Man muss sich anmelden", betont Jörg Schleinitz.

Nach den Winterferien sollen dann, ab dem 6. Februar, weitere Veränderungen im Fahrplan der mobus in Kraft treten - sofern das Landesamt sie genehmigt, wie der Verantwortliche aus dem Wirtschaftsamt sagt. In Reaktion auf die Kritik der Reitweiner Gemeindevertreter sollen dann am Wochenende wieder drei Busse je Tag auf der Linie 969 über Reitwein fahren. Zweimal pro Tag wird am Wochenende auch die Linie 968 von Seelow über Dolgelin und Lebus nach Frankfurt wieder bedient.

Künftig - noch nicht in den Winterferien - werde es in den Ferien auch wieder die bislang fehlende Nachmittagsanbindung vom Busbahnhof Seelow zum Bahnhof Seelow-Gusow geben, kündigt Jörg Schleinitz an.

Ab 6. Februar soll es auf der Linie 960 zudem ein festes Rufbusangebot geben, das auch in den Ferien gilt: Der Bus startet um 8.30 Uhr in Falkenhagen und fährt über Lietzen nach Seelow.

Da es noch viele weitere Änderungen geben wird, rät Schleinitz auch allen Eltern von Busschülern dringend, vorm Schulstart den geänderten Fahrplan zu studieren. Er wird in der kommenden Woche veröffentlicht.

mobus: Tel. 03341 449 49 00; Rufbus: 03341 449 49 02; www.mo-bus.de