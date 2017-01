Erinnerung an die Opfer des Nazi-Regimes

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) "Wir trauern um die Bernauer Bürger, die auch in unserer Stadt diskriminiert, verfolgt, vertrieben oder deportiert wurden. Mit unserer Geschichte sind wir unlösbar verbunden im Guten wie im Bösen", hieß es in der Ansprache von Fanny Behr, Referentin des Bernauer Bürgermeisters André Stahl, in der Gedenkveranstaltung am Freitag am Denkmal für die Opfer des Faschismus auf dem Bernauer Bahnhofsvorplatz. Am 27. Januar 1945 war das Konzentrationslager Auschwitz befreit worden. Das Gedenken an dem Jahrestag gilt den Millionen Männern, Frauen und Kindern, die durch das Nazi-Regime verfolgt und ermordet wurden.

Zu den Kranzniederlegungen an dem Ehrenmal und auf dem Dorfanger in Schönow, zu der der Ortsbeirat eingeladen hatte, waren insgesamt mehr als 100 Bernauer gekommen, die der Opfer des Nationalsozialismus gedachten. Unter den Teilnehmern in Bernau waren viele Stadtverordnete und Landtagsabgeordnete sowie auch der heute 86-jährige Hans Armer, der von 1961 bis 1965 Bürgermeister in Bernau war. Er und seine Familie stammen aus Bayern. Sein Vater war in den Konzentrationslagern Dachau und Flossenbürg inhaftiert worden. Nachdem ihm die Flucht nach Amerika gelungen war, kam er nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs nach Deutschland zurück.

Am Gedenkstein in Schönow, mit dem an sechs Schönower Widerstandskämpfer erinnert wird, die im Kampf gegen den Faschismus ihr Leben verloren hatten, warnte Dominik Rabe als Vorsitzender des Sozialausschussee vor der "Verdrehung historischer Fakten und der Verhöhnung der Opfer", wie sie aktuell wieder zu beobachten sei. Ebenso hatte Fanny Behr davor gewarnt, dass die "nationalsozialistische Ideologie stets damit gearbeitet hat, Feindschaft zu schüren. Bei zu vielen Menschen ist ihr das gelungen."

Weitere Gedenkveranstaltungen fanden am Nachmittag in Panketal auf Einladung der Gemeinde und der Linken statt.