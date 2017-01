Historikerin mit Weitblick

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Mit einem wissenschaftlichen Kolloquium an der Frankfurter Universität wurde die akademische Leistung der 2016 verstorbenen Historikerin Helga Schultz gewürdigt. Die 1941 in Schwerin geborene Wissenschaftlerin gehörte nach 1991 zur Gründergeneration der Viadrina.

Die Europa-Universität war wie geschaffen für Helga Schultz. Von 1993 bis 2006 leitete sie den Lehrstuhl für Wirtschafts- und Sozialgeschichte der Neuzeit. Hier konnte sie Studenten aus West- und Osteuropa anleiten, konnte sich für eine Verbindung sozial- und geisteswissenschaftlicher Disziplinen zur Kulturwissenschaft einsetzen.

Im Rahmen des Kolloquiums setzten sich jetzt fünf Wissenschaftler und Wegbegleiter mit ihrem 2016, noch kurz vor ihrem Tod veröffentlichten Essay "Januskopf" auseinander. Die Autorin beschrieb darin bereits, dass es eine "Änderung des politischen Klimas" gebe. "Auch auf der Linken vollzogen sich tiefgreifende Änderungen jenseits und weitgehend unabhängig vom Zusammenbruch des Staatssozialismus."

Auch einen kräftigen Seitenhieb auf die junge Viadrina enthält das 50-seitige Werk. Schultz schrieb dort, dass sie an der "frisch gegründeten kulturwissenschaftlichen Fakultät unversehens mit dem antiaufklärerischen Zeitgeist konfrontiert war." Professor Gangolf Hübinger wollte diese Kritik entschärfen: Schultz habe damit einen Erkenntnisverlust beklagen wollen - den Verlust der sozialpolitischen Fragestellungen in der Wissenschaft. Man könne beispielsweise den Untergang der Weimarer Republik nur anhand sozialpolitischer Darstellungen erklären und nicht durch Studien zur damaligen Theaterdramatik.

Mit Schultz besonders eng verbunden ist die heutige Viadrina-Professorin Dagmara Jajesniak-Quast, hatte sie doch als eine der ersten polnischen Nachwuchswissenschaftlerinnen ihre Doktorarbeit am Lehrstuhl ihrer Mentorin Schultz verfasst. "Die Verständigung zwischen Deutschen und Polen sowie das Zusammenwachsen des europäischen Kontinents waren ihr stets eine Herzensangelegenheit", sagte Jajesniak-Quast.

Bleiben werde auch die von Helga Schultz begründete und gestaltete Buchreihe "Frankfurter Studien zur Grenzregion", sagte Gangolf Hübinger. Sie habe mit ihren Mitarbeitern bereits seit 1996 die Thematik zu Grenzen und Lebensordnungen sozialgeschichtlich reichhaltig und methodisch innovativ bearbeitet, bevor diese Thematik "in unserem Zentrum "B/Orders in Motion" zum Forschungskern der Viadrina geworden ist", so Hübinger.

Schultz langjährige Freundin Elfie-Marita Eibl, die ebenfalls Historikerin ist, erklärte: "Sie hat sich seit je für eine Politik der Nichteinmischung in die Angelegenheiten anderer Staaten ausgesprochen. So habe Helga Schultz die "Bombardierung Belgrads durch die NATO 1999, die Kriege gegen Afghanistan und den Irak, sowie den Bombenkrieg gegen Lybien 2011" für einen Fehler gehalten.