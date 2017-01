Ermittlungen nach Rauch-Attacke

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Nachdem in einem Unterrichtsgebäude des Oberstufenzentrums (OSZ) Konrad Wachsmann am Donnerstagvormittag Pyrotechnik gezündet wurde, hat der Staatsschutz der Polizeidirektion Ost die Ermittlungen wegen gefährlicher Brandstiftung und Störung des öffentlichen Friedens übernommen. Auf einer linksgerichteten Internetseite haben anonyme Autoren ein Schreiben veröffentlicht, in dem sie sich dazu bekennen, auf diese Weise eine Veranstaltung der Bundeswehr in der Schule stören zu wollen.