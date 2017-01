Eine besondere Wohngemeinschaft

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Seit einem Dreivierteljahr wird die Weiße Villa auf dem Gelände der Wichern Diakonie in der Luisenstraße saniert, damit dort zwei Wohngemeinschaften für Demenzkranke im März einziehen können. Die Nachfrage nach den Plätzen ist hoch.

Auf der Baustelle: Susanne Knüppel, Leiterin der Wichern Pflegedienste, spricht mit Bauleiter Frank Tenenbusch von der Firma Schönherr und Fritsch über den aktuellen Baufortschritt der Demenz-Wohngemeinschaften in der Luisenstraße. © Robert Iwanetz

In der Planung einer Wohngemeinschaft für Demenzkranke können Details entscheidend sein, das weiß Susanne Knüppel aus Erfahrung. Deswegen hat sie dafür gesorgt, dass hinter den Waschbecken in den Bädern keine weißen Fliesen, sondern rote Farbakzente angebracht wurden. "Sonst übersehen manche Bewohner die leicht", erzählt die Leiterin der Wichern Pflegedienste. Auch bei den Fußböden habe man darauf geachtet, dass diese schwellenlos und einheitlich sind, da wechselnde Muster und Farben manch einen Demenzkranken vom weiterlaufen abhalten würden.

Die Erfahrungen stammen aus den ersten beiden Demenz-Wohngemeinschaften, die im November 2014 in der Dr. Hedwig-Hahn-Straße in einem ehemaligen Kasernengebäude fertiggestellt und vom Wichern Pflegedienst betreut werden. Nun kommen bald weitere dazu: Dafür wird seit April 2016 die Weiße Villa in der Luisenstraße saniert. Dort entstehen zwei Wohngemeinschaften für Demenzkranke mit jeweils neun Plätzen. Die ersten Bewohner sollen Mitte März das Haus beziehen. Bis dahin gibt es jedoch noch viel zu tun.

Momentan ist das über einhundert Jahre alte Gebäude von Handwerkern bevölkert. Türen müssen noch verbaut werden, die Fassade ist nur teilweise fertig, der Fahrstuhl fehlt. Trotzdem kann man sich schon einen Eindruck davon verschaffen, wie das WG-Leben einmal aussehen wird. "Hier sind die Gemeinschaftsräume", sagt Susanne Knüppel und zeigt in der ersten Etage auf zwei geräumige Zimmer, an die ein riesiger Balkon anschließt. Geplant sind sie als Küchenbereich und Esszimmer, die zusammen den Mittelpunkt einer Wohngemeinschaft bilden. Von dort aus gehen die jeweils neun Zimmer ab, die zwischen 14 und 18 Quadratmeter groß sind. Immer drei Bewohner teilen sich ein Badezimmer.

Im Alltag werden die Demenzkranken pro Etage von einem zehnköpfigen Pflegeteam rund um die Uhr unterstützt. Konzeptionell setzt die Wohnform auf eine vertraute, familienähnliche Struktur, die Gewohnheiten und Vorlieben berücksichtigt. "Es wird hier nicht wie im Pflegeheim sein, wo alle um 8 Uhr morgens gewaschen werden, weil das Frühstück ansteht, sondern jeder Bewohner kann sich nach seinem individuellen Tagesrhythmus richten", sagt Susanne Knüppel.

Hausregeln und Zimmergestaltung werden nicht vorgegeben, sondern liegen in der Verantwortung der Angehörigen. Das heißt im Umkehrschluss aber auch: Geht die Waschmaschine kaputt, muss sich der Angehörigenbeirat darum kümmern, Ersatz zu organisieren. Selbst über den Pflegedienst dürfen sie frei entscheiden. "Wenn Bewohner und Angehörige mit unserer Arbeit unzufrieden sind, können sie theoretisch auch einen anderen Pflegedienst beschäftigen, was uns natürlich anspornt, möglichst gute Arbeit zu leisten", sagt die Pflegeleiterin.

Die Nachfrage nach der Wohnform ist hoch, obwohl die Plätze ihren Preis haben. Die Kosten für das Leben in der WG setzen sich aus drei Teilen zusammen: Unterkunft (warm 335 Euro), Verpflegung (200 Euro) und Pflegebedarf, der sich nach dem Krankheitsgrad der Bewohner richtet. Teilweise ist eine Refinanzierung durch die Pflege- und Krankenkasse möglich. "Insgesamt sind die Kosten mit einer vollstationären Unterbringung vergleichbar", sagt Susanne Knüppel, die Interessenten auf Anfrage gern ein persönliches Angebot erstellt.