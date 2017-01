Wohnen im Würfel

artikel-ansicht/dg/0/

Alles, was man braucht: Auf zwölf Quadratmetern sind Küche, Badezimmer, Schlaf- und Wohnbereich untergebracht - in Zukunft wahlweise auch ein Büromodul.

Die transportable Ferienwohnung auf dem Sommergrundstück. Ein Kleinraumbüro mit ein oder zwei Arbeitsplätzen. Eigener Wohnraum für die familienentwachsenen, aber finanziell noch nicht ganz unabhängigen Kinder. Oder eine abgeschlossene Wohnbox in der Loftetage - bitte mit Küche, Klo und allem Komfort auf zwölf Quadratmetern.

Klingt abgehoben? "Aber nach solchen Lösungen wird gesucht", sagt Klaus Dreiner. Der Professor für Holzverarbeitung an der Hochschule für nachhaltige Entwicklung (HNE) spricht aus Erfahrung. Eine Lösung haben angehende Produktdesigner aus Potsdam und Studenten seines Fachbereichs schon gefunden: das Schrankhaus.

Mit dem Würfel zum Wohnen erregten sie im vergangenen Jahr auf mehreren Messen Aufsehen. Aus der Branche gleichermaßen wie bei Wohninteressenten. "Es gab zahlreiche Nachfragen, wo es das Haus zu kaufen gibt. Bis hin zu der Aussage: Wenn ihr fertig seid, nehmen wir's", berichtet Dreiner.

Entwickelt hat die Idee ein Studententeam aus Produktdesignern von der Fachhochschule Potsdam bereits Anfang 2014. Ein Architekt und ein Designprofessor stellten in einem Projekt zum mobilen Wohnen die Frage nach dem Haus der Zukunft. Eine der Antworten: Zwei Schränke, die sich gegenüberstehen. Gefüllt je nach Zweck mit austauschbaren Modulen: Küche, Bad, Schlaf-, Wohn- oder Arbeitseinheit.

Und wie baut man das? "Aus Eberswalde kommt die Frage, wie sich so etwas technisch umsetzen lässt", sagt Holztechnikprofessor Dreiner. "Wie nah kommen wir ans Design heran?" Möbel, Module und die Außenwände sollten passen und funktionieren, auch das Raumklima berücksichtigt werden. Im Wintersemester vor einem Jahr tüftelten und bauten Studenten beider Fachhochschulen in der Holzwerkstatt auf dem Waldcampus. Abstriche am Entwurf gab es letzten Endes kaum. Die für die Außenwände verwendeten Designplatten aus mit Ruß durchgefärbten Holzfasern lassen es "wie einen kubistischen Monolithen" wirken, findet Klaus Dreiner.

Im Moment ist davon nichts zu sehen. Die zwei Wandschränke und die Möbel sind in Einzelteile zerlegt. Komplett aufgebaut war das Schrankhaus zuletzt im Sommer beim Tag der offenen Tür an der HNE. Aber die Arbeit daran geht weiter. Nach einem Pausensemester sind nun die nächsten Studententeams an der Reihe. Und eine dritte Studieneinrichtung ist mit im Boot. Studenten von der Hochschule für Technik und Wirtschaft Berlin (HTW) sind als Experten für Fragen ums vernetzte Heim oder zur Wasser- und Stromversorgung dabei.

Das Schrankhaus 2.0? Nicht ganz, bremst Dreiner die Erwartungen. Der Prototyp soll lediglich bewohnbar werden. Aus Sicht der Holztechniker waren erst einmal nur die Witterungsfestigkeit und die Aufbauzeit ein Manko. Künftig soll sich das Kleinsthaus innerhalb eines halben Tages aufbauen lassen - ganz ohne Werkzeug, so der Auftrag an eine der unterschiedlichen Arbeitsgruppen. Auch ein wasserdichtes Dach braucht das Raumwunder.

Weil das Schrankhaus ein so positives Echo hervorrief, stand für einige Studenten auch die Produktion als Geschäftsidee im Raum. "Aber erst einmal muss es ja zur Marktreife gebracht werden", sagt Tony Vollbrecht. Er studiert Holztechnik im siebten Semester und war in der ersten Runde vor allem beim Innenausbau dabei. Eine Produktionsfirma würde er nicht mitgründen. Aber den Schrankhaus-Gedanken findet er weiterhin interessant: "Ich würde mir wünschen, dass irgendwann ein Haus dasteht, das ohne Fremdversorgung auskommt."

Das energieautarke Schrankhaus spielt in den Überlegungen zu dem Wohnprojektes noch keine Rolle. Die finanzielle Frage sehr wohl. "Vierzig- bis fünfzigtausend Euro sind das Maximum, was so ein Haus kosten darf", sagt Professor Klaus Dreiner. Das Angebot richtet sich an eine Mittelschicht. Auch eine Variante unter 25 000 Euro wäre denkbar. "Das ist eine Frage der Ausstattung und nach oben offen", so Dreiner.

Auch für die Hochschulen stehen erst einmal die Kosten im Raum. Allein die Materialkosten für den Prototypen beziffert Dreiner auf 20 000 bis 30 000 Euro - wenn nicht zahlreiche Sponsoren gefunden worden wären.

Auf jeden Fall soll am Ende des aktuellen Projektes die Serienreife stehen. "Sobald die Konzepte fertig sind", sagt Dreiner, "ist unser Traum zehn bis fünfzehn Häuser an den Hochschulen und verschiedenen Berliner Orten aufzustellen".