Gemeindezentrum noch dieses Jahr fertig

Neutrebbin (MOZ) Mit ihrem einstimmig gefassten Beschluss zum Nachtragshaushalt haben die Gemeindevertreter von Neutrebbin die Grundlage dafür gelegt, dass das Gemeindezentrum in der Karl-Marx-Straße 43 noch in diesem Jahr fertiggestellt werden kann. Damit investiert Neutrebbin in den Innenausbau sowie die noch ausstehenden Projekte wie die Sanierung der Toiletten der Schulspeiseeinrichtung insgesamt 1,04 Millionen Euro. In der vorigen Sitzung hatte die Gemeindevertretung beschlossen, das gesamte Projekt in diesem Jahr zu schultern.