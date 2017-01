Leitplanken an Alleebäumen entlang der B167

artikel-ansicht/dg/0/

Lindendorf (MOZ) Im Auftrag des Landesbetriebes Straßenwesen haben Mitarbeiter einer Radeberger Firma in dieser Woche begonnen, Schutzplanken vor die Straßenbäume an der B 167 zwischen Dolgelin und Libbenichen zu montieren. Die Arbeiten werden bis zum Lebuser Ortseingang fortgeführt. Die Beplankung soll auf beiden Seiten der Straße erfolgen, heißt es aus dem Landesbetrieb. "Wir reagieren damit auf den Alleenerlass des Landes", erklärt Hannelore Ziske, Sachgebietsleiterin Verkehrstechnik des Landesbetriebes. Geschützt werden Alleebäume an Bundesstraßen, die zum "blauen Netz" der für den überörtlichen Verkehr besonders bedeutenden Straßen gehören. Gemäß Festlegung des Bundesverkehrsministeriums gehört die B167 dazu - nicht aber die B1 und die B112. Die Planken sollen die Bäume vor "Anfahrschäden" schützen und die Folgen von Kollisionen für Kraftfahrer mindern. Im Abschnitt der B167 zwischen Dolgelin und Lebus hatten sich in den vergangenen Jahren mehrere schwere und sogar tödliche Baum-Unfälle ereignet. Nach der Beplankung werde geprüft, ob die Geschwindigkeitsbegrenzung auf der jeweiligen Strecke aufgehoben und die außerorts üblichen 100 km/h zugelassen werden könne, heißt es.