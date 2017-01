Weidefläche für Brodowins Milchziegen

artikel-ansicht/dg/0/

Chorin (MOZ) Das Ökodorf Brodowin möchte eine Auslauffläche für Milchziegen errichten. Der Antrag der Landwirtschafts GmbH zur Umwandlung dieser Fläche war am Donnerstagabend in der Gemeindervertretersitzung Chorin einstimmig beschlossen worden. Hintergrund ist, dass das Ökodorf eine Waldfläche auf dem Flurstück 167 der Gemarkung Brodowin für die Ziegen nutzt. Laut Landeswaldgesetz ist das rechtswidrig, da das Gelände im Flächennutzungsplan als Wald gekennzeichnet ist. Für die weitere Nutzung als Weidefläche wird die Umwandlung in ein "sonstiges Sondergebiet - Landwirtschaft" notwendig.