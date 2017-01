Glücklich ohne Geheimrezept

artikel-ansicht/dg/0/

Noch zwei Jubiläen stehen für das Paar in diesem Jahr an. Hildegard Baumann wird im Juni 85 Jahre alt, ihr Mann im März 90.

Der Himmel grau, die Temperatur um den Gefrierpunkt, so erinnerten sie sich an das Wetter, als sie vor 65 Jahren in Berlin-Lichtenberg vor den Traualtar traten. Kennen gelernt haben sie sich zwei Jahre zuvor in Nordrhein-Westfalen. Er war Instruktor bei der FDJ, sie war mit dem Chor des FDJ-Landesverbandes dort auf Gastspiel. Die ausgebildete Grundschullehrerin singt immer noch gern. Auch gemalt habe sie gern und viel, sagte sie. Wie selbstverständlich holt Gerhard Baumann ein Smartphone aus der Tasche, streicht einige Male über das Display und erklärt: "Dieses Triptychon hat sie gemalt. Es hängt im Wohnzimmer." Zu sehen sind drei Bilder, die vor bunten Blumen auf einer Wiese und Lebensfreude nur so strotzen.

Ein eigener Garten in Hönow war und ist erholsamer Zufluchtsort. Ihre beiden Kinder sind dort herumgetollt, wie ab und zu die drei Enkel, als auch die mittlerweile sieben Urenkel. "Ich halte den Garten noch in Schuss", erzählte der fast 90-Jährige. Seine Frau wohnt im Pflegestift, er nebenan. So oft es geht, sehen sie sich. "Noch viele gemeinsame Jahre", wünscht sich das Ehepaar. Und im Sommer eine große Feier, wenn die weit verstreut wohnende Familie zusammentrifft und alle drei Jubiläen feiert.