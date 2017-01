Nationalspieler zum FSV

artikel-ansicht/dg/0/

Bernau (MOZ) Auch Landesligist FSV Bernau vermeldet einen weiteren Neuzugang. Neben der Verpflichtung von Abwehrspieler Milos Savkovic (MOZ berichtete), vermeldet des FSV nun als weiteren Neuzugang Damir Coric. Der 25-jährige Rechtsfuß ist ehemaliger Jugend-Fußballnationalspieler. Von der U 15 bis U 19 spielte er für die Nationalmannschaften des DFB und kam dabei zu 32 Einsätzen. In der U 17 und U 19 absolvierte er die Fußballschule von Hertha BSC Berlin. Bei den Herren spielte Coric in der Oberliga für die Reserve beim FC Carl Zeiss Jena. Danach lief er für den FSV Optik Rathenow in der Regionalliga auf, wechselte dann zum Berliner AK 07 II. Die letzte Station des Berliners war der BFC Preussen (Berlin-Liga).