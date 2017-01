Baulandpreise im Berliner Umland steigen weiter

artikel-ansicht/dg/0/

Strausberg (MOZ) Die Baulandpreise im berlinnahen Raum ziehen weiter an. Bebaute Grundstücke lassen sich in ganz Märkisch-Oderland verkaufen, Unbebaute vor allem am Berliner Rand. Das teilte der Chef des Kreis-Katasteramtes Jürgen Proft am Freitag nach der 25. Sitzung des Gutachterausschusses mit. Das Gremium hatte unmittelbar zuvor die Bodenrichtwerte für Märkisch-Oderland beschlossen.