Berlin-Pendler brauchen deutlich länger

Eberswalde (MOZ) Pendler sollten sich allmählich gefasst machen: In der Woche nach den Winterferien wird der Streckenabschnitt zwischen Berlin-Karow und Berlin-Blankenburg für den Fern- und Regionalverkehr gesperrt. Betroffen sind vor allem Fahrgäste der Regionalexpresslinie RE 3, die zwischen Berlin und Stralsund beziehungsweise Schwedt verkehrt. Konkret ab dem 9. Februar gilt ein neuer Fahrplan. Die Strecke soll erst ab dem 1. April 2018 wieder befahrbar sein.

Nach Angaben der Deutschen Bahn wird die Bahnstrecke zwischen Bernau und Berlin-Gesundbrunnen auf durchgehend zwei Gleise ausgebaut. In den nächsten 14 Monaten ist ein 3,1 Kilometer langer Abschnitt ab dem Karower Kreuz an der Reihe. Laut Bahn werden auch Eisenbahnbrücken erneuert.

In diesem Zeitraum wird der RE 3 zwischen Gesundbrunnen und Bernau über Berlin-Lichtenberg umgeleitet. Dies habe eine 20 bis 25 Minuten längere Fahrzeit zur Folge. In Einzelfällen entfalle der Halt in Lichtenberg.

Auch für die Linie RB 66 zwischen Szczecin-Angermünde-Berlin kündigt die Bahn Einschränkungen an. Während der Bauarbeiten halten diese Züge in Lichtenberg statt Gesundbrunnen.