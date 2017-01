Offene Türen beim Hennigsdorfer OSZ

artikel-ansicht/dg/0/

"Skiliftanlagen finde ich total spannend. In dem Bereich würde ich später gern arbeiten", erzählt Tobias Goebel, der sich seit einem halben Jahr zum staatlich geprüften Maschinentechniker ausbilden lässt. Josefine Porsch dagegen strebt ein Studium in Medien- und Wirtschaftspsychologie in Berlin an. Die 20-Jährige befindet sich im zweiten Jahr ihrer Ausbildung zur Gestaltungstechnischen Assistentin und hat bereits das Abitur am Alexander-Puschkin-Gymnasium abgelegt. Die beiden Schüler sind zwei von rund 2 000, die am Eduard-Maurer-Oberstufenzentrum (OSZ) in jedem Jahr ganz unterschiedliche Bildungswege einschlagen. Die technische Ausrichtung haben aber alle gemein.

Beim Tag der offenen Tür konnten sich künftige Schüler und deren Eltern über die vielen Angebote informieren. Wer aufs berufliche Gymnasium geht, kann das Abitur erlangen und dabei aus vier verschiedenen Schwerpunkten wählen: Elektrotechnik, Bautechnik, Chemietechnik oder Gestaltungs- und Medientechnik. Mit der allgemeinen Hochschulreife in der Tasche steht der Weg für ein Studium an der Universität offen.

Schüler des OSZ können jedoch auch die Fachhochschulreife erlangen, umgangssprachlich Fachabitur genannt. Gestaltungstechnische Assistenten, wie sich Josefine Porsch nach erfolgreicher Abschlussprüfung nennen darf, werden an der Berufsfachschule in Vollzeit ausgebildet. "Ich kann diese Ausbildung allen empfehlen, die kreativ sind, aber noch nicht genau wissen, in welchem Bereich sie später arbeiten möchten", sagt die Hennigsdorferin. "An der Schule herrscht ein tolles Klima, der Unterricht ist sehr praxisorientiert."

Zusammen mit ihrer Mitschülerin Fabienne Träger diskutiert sie über ein selbst gestaltetes Werbeplakat. Außerdem hat Josefine Porsch gerade eine Internetseite für einen fiktiven Pizzabestellservice gestaltet, auf der man vorerst zwischen Salami und Margherita wählen kann. Am OSZ hat sie auch vieles über die Wirkung von Farben gelernt und daraufhin ihr Zimmer schwarz gestrichen, nach wie vor zu ihrer Zufriedenheit. "Farbwirkung, Plakatgestaltung, Video und Foto - unser Unterricht ist sehr vielfältig", erzählt Lehrerin Kati Safarov.

Aufgrund der unterschiedlichen Ausgangsbedingungen sind die Kurse auch altersmäßig sehr durchmischt. "Viele nehmen einen recht weiten Weg auf sich, sogar aus Schwedt fährt eine Schülerin täglich zu uns. Einige nutzen aber auch das Wohnheim." Anders als die Gestaltungstechnischen Assistenten, die abgesehen von Praktika nicht parallel in einem Betrieb arbeiten, gibt es in einigen Bereichen auch die Möglichkeit einer dualen Berufsausbildung. Darüber hinaus bietet die Technikerschule für Berufserfahrene eine Weiterbildung zum Maschinentechniker oder Mechatroniker an.

"Entweder drei Jahre berufsbegleitend an drei Tagen pro Woche von 17 bis 22 Uhr oder zwei Jahre in Vollzeit sind möglich", erläutert Lehrer Thomas Mahling. Oft stecke das Ziel dahinter, im Beruf mehr Verantwortung zu übernehmen, auch für das Personal, erklärt Uta Pototzki, Abteilungsleiterin für Metall, Elektro und Kfz am Oberstufenzentrum. "Die Motivation ist recht hoch, weil die Teilnehmer im Beruf weiterkommen möchten oder sich bessere Chancen bei einer Bewerbung ausrechnen", weiß Thomas Mahling.

Gero Dyck und Christian Rätz haben sich vor einem halben Jahr für die Weiterqualifizierung als Maschinentechniker entschieden und sind bis heute zufrieden mit ihrer Wahl. Besuchern führen sie gerne vor, wie man Schaltungen überprüft. "Die Industrie sucht nach wie vor Techniker, und wir hoffen, dass wir diese Chance für junge Leute noch lange aufrecht-erhalten können", sagt Uta Pototzki. "Soweit uns bekannt ist, stehen unsere Absolventen heute alle in Lohn und Brot."

Für diejenigen, die den nur einmal jährlich stattfindenden Tag der offenen Tür verpasst haben, sich aber für die Technikerausbildung interessieren, will das Oberstufenzentrum bald jeden Monat einen solchen Infoabend anbieten.