Rainald Grebe muss Schwedt lieben

artikel-ansicht/dg/0/

Schwedt (MOZ) Das Kontrastprogramm zum Schwedter Neujahrsempfang am Donnerstag lief vor 50 Zuschauern in einem Autosalon. Einige Tausend rbb-Zuschauer hatten sich um Karten für das exklusive Rainald-Grebe-Konzert im Schwedter Autohaus beworben.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547974/

Spaß im Autohaus: Rainald Grebe in Schwedt mit Kondom überm Kopf, Jacket und Jogginghose am Steinway-Flügel

Spaß im Autohaus: Rainald Grebe in Schwedt mit Kondom überm Kopf, Jacket und Jogginghose am Steinway-Flügel © MOZ/Oliver Voigt

Künstler und Gäste fanden, anders als Achim Mentzel in Grebes Brandenburglied, das Autohaus. Die Kennzeichen ihrer Autos verrieten, dass sie aus Berlin, Potsdam und dem Barnim kamen, sogar aus Rostock. Eine Handvoll war aus der Uckermark: Schwedt, Gartz, Berkholz und irgendwo bei Boitzenburg. Da wohnt Grebe.

Er ist nach 2011 das zweite Mal im Autohaus von Holger Kuhnert, kommt im Mustang mit Mentzel-Perücke auf die Bühne, schlagert, brüllt, blödelt, scherzt über Autos, Schwedt und sein Honorar - damals ein Satz Winterreifen, heute der Mustang. Die Zuschauer kommen nicht aus den Lachkrämpfen heraus. Sie biegen sich vor Lachen, wenn er Snap-Chat, Roboter-Fußball oder Stadtmarketing auf die Schippe nimmt.

Sein Lied vom eigenen Altern oder dem Leben auf dem Land ist so bissig entlarvend wie liebevoll. Er lässt teilhaben an Anekdoten zum Brandenburglied, klebt eine Greifvogelsilhouette an die Autohausscheibe, signiert sie und baut Marken des Autohauses in seine Lieder ein. Er zieht alle 28 000 Käffer Deutschlands durch den Kakao, zieht Perücken oder ein Kondom auf und zeigt Nacktfotos von sich mit Gartenschlauch und Motorsäge aus seinem erotischen Landkalender. "Mir ist nix mehr peinlich, in Schwedt erst recht nicht", witzelt er.

Nach 90 Minuten Programmlawine voller bildgewaltiger Lieder, dadaistischer Einlagen und einem an Maschinengewehrfeuer erinnerndes Tempo von Witz und Themenwechsel verneigt er sich: "Vielen Dank Schwedt! Vielen Dank Autohaus!"

So oft er Schwedt besingt, erwähnt, verspottet, das Zentrum sucht, mit Wladiwostok vergleicht, von der Weltwirtschaft abgekoppelt sieht, muss Rainald Grebe Schwedt einfach lieben. So wie Brandenburg, seine neue Heimat. "Um 6 Uhr aufzustehen, um die Karten zu gewinnen, hat sich gelohnt", sagte Kim-Steve Tkocz aus Gartz. Christin Neujahr aus Angermünde kannte nur "Brandenburg" und war von den anderen Songs begeistert. Sandra Zickerow aus Berlin-Wilmersdorf war wegen Grebe das erste Mal in Schwedt: "Weswegen sonst?"