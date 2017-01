Zusätzliche Tanzeinlage für das Jubiläumsjahr

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Freienwalde (MOZ) Die Erwärmung fällt heute aus. Zwanzig Minuten lang würden sich die Mädchen normalerweise dehnen, lockern und ihren Körper so auf die kommenden Tänze vorbereiten. Wenige Wochen vor ihrem ersten Auftritt in der bevorstehenden Faschingszeit ist das Training der Juniorfunken jedoch alles andere als normal. "Den neuen Tanz wollen wir heute fertigbekommen", sagt Trainerin Sophia Eggert. Seit einem dreiviertel Jahr unterrichtet sie gemeinsam mit Silke Steinhöfel-Punzel die zehn Mädchen in ihrer Truppe.