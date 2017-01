Kanada-Käse aus der Uckermark

artikel-ansicht/dg/0/

Das Wissen um die Herkunft von Lebensmitteln ist Großstädtern nicht in die Wiege gelegt. "Viele Genießer können gar nicht sagen, woher die Produkte kommen und wie sie hergestellt werden", berichtet Hanka Mittelstädt, Vorsitzende des Verbandes pro agro und Unternehmerin aus der Uckermark. "Die Verbraucher aus der Stadt sind weit von der Landwirtschaft entfernt." Die Folge: Rechtschaffene Bauern kommen zunehmend in Verruf, weil sie bei wohlmeinenden Städtern unter Generalverdacht stehen, angeblich das Tierwohl zu missachten oder nur Monokulturen anzubauen.

Die traditionellen Landwirte reagieren verärgert. Also betreibt die Uckermark nun selbst Aufklärung auf der Grünen Woche in Berlin. "Und wer könnte das besser als Frauen", meint Hanka Mittelstädt. Gemeinsam mit den Landfrauen poliert sie am Image des Bauernstands, wirbt für heimische Betriebe, befragt Berliner nach ihrem Wissen über die Landwirtschaft. Regionalität wird zunehmend interessant. Als pro agro die ersten Vertreter des Einzelhandels zu Rundgängen auf die Grüne Woche einlud, kamen anfangs zehn Leute. In diesem Jahr waren es 250 Abgesandte großer und kleiner Handelsketten. Mit dabei der Schwedter real-Markt.

Produzenten wie Hemme-Milch und Käse-Wolters rücken immer stärker in die Kühlregale der Regionalläden und großer Supermärkte vor. Doch der Berliner Kunde sucht unabhängig von allen erdenklichen Bio-Siegeln vor allem nach gesunden Lebensmitteln mit seriöser Herkunft und nach Besonderheiten.

"Wir können darauf viel bes-ser reagieren", sagt Pieter Wolters aus Bandelow. Mit seiner Käserei hat er gerade wieder einen Volltreffer gelandet. Erstmals bringt Uckerkaas mit dem neuen Cheese Curds eine in Nordamerika äußerst populäre Käsevariante auf den deutschen Markt. Die kleinen Snacks schmecken leicht salzig und quietschen zwischen den Zähnen. Sie sind eine Kooperation mit dem Streetfood-Startup The Poutine Kitchen in Anlehnung an das kanadische Nationalgericht.

"Uckermark-Produkte haben eine gute Chance im Konkurrenzkampf um den Berliner Markt", urteilt Silvio Moritz vom Investor-Center Schwedt. Überall verteilt in den Messehallen der Grünen Woche stecken Käse und Wurst, Milch und Fleisch, Uckermark-Rinder aus Passow, Marmelade, Schnaps, Honig und Schokolade. "Sie werden eben nicht industriell hergestellt, sondern in Manufakturen. Und das merkt der Kunde schon am Geschmack."

Moritz sieht große Chancen für Neuansiedlungen gerade auf diesem Gebiet. Drei von vier Unternehmensanfragen im Investor-Center zielen auf regionale Produkte ab. Der große Landwirtschaftskreis veredelt aber bis heute zu wenige seiner eigenen Erzeugnisse.

Doch die Grüne Woche ist auch für die Marketingstrategen der Tourismusbranche höchst interessant. "Sie holt mehr Leute in die Region als die ITB", sagt Landrat Dietmar Schulze. Der Kunde verbindet seinen Ausflug ins Grüne mit einem Besuch im Regionalladen seiner Vorzugsmolkerei.

Ins Konzept solcherart Nachhaltigkeit passt die Idee des Angermünder Kollektoren-Herstellers Akotec zur alternativen Energieerzeugung. Das Unternehmen ist neu auf der Grünen Woche dabei und sicherte sich die Aufmerksamkeit von Bundesumweltministerin Barbara Hendricks schon am ersten Messetag.