Personell geschwächtes Team hält überraschend gut mit

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Die HSG Schlaubetal-Odervorland hat ihr Handball-Spiel in der Brandenburgliga der weiblichen A-Jugend beim drittplatzierten PCK Schwedt mit 22:24 (10:11) verloren. Bereits das Hinspiel hatte die HSG mit verloren (16:23).

artikel-ansicht/dg/0/1/1547978/

Fast die halbe Gäste-Mannschaft stand nicht zur Verfügung, da sich fünf Mädels in einem Skilager befanden. Kurz vor Beginn des Spiels stellte sich zusätzlich heraus, dass die angesetzten Schiedsrichter nicht angereist waren. Zwei Mitglieder des Heimvereins erklärten sich bereit, das Spiel zu leiten.

Schwedt ging mit 3:1 in Führung. Durch sechs schöne Tore konnten sich die Gäste auf 7:4 absetzen. Im Angriff lief der Ball schnell durch die Reihen und man nutzte die Lücken in der Schwedter Abwehr. Zudem stand die Abwehr ziemlich sicher und ließ nur einen Gegentreffer zu. Nachdem Schwedt eine Auszeit genommen hatte, konnte der Gastgeber zum 7:7 ausgleichen. Schlaubetal ließ sich aber dadurch nicht beeindrucken und setzte sich wieder auf 9:7 ab. Der Gastgeber kämpfte sich zum Ende der ersten Halbzeit wieder heran und ging mit 11:10 in Führung.

Den Beginn der zweiten Halbzeit verschlief Schlaubetal. Die HSG glich zwar noch zum 11:11 aus, Schwedt nutzte dann aber die Schwächephase der Schlaubetalerinnen zum 15:11. Eine Auszeit der HSG zeigte Wirkung. Die HSG-Mädels ließen den Abstand nicht größer werden. Dieser blieb bis zum 18:14 konstant. Dann steigerte sich Schlaubetal nochmal. Durch gute Einzelaktionen im Angriff und konsequente Abwehrarbeit konnte der Rückstand Tor um Tor verkürzt werden. Kurz vor Schluss schaffte Schlaubetal dann den Ausgleich zum 22:22. Schwedt erzielte mit den letzten beiden Angriffen noch zwei Tore.

HSG Schlaubetal: Marianne Schulz (im Tor), Johanna Würzler (2), Anika Weber (2), Lea Brose (2), Antonia Henkelmann (1), Carolyn Reymund (8), Jasmin Henkelmann (3), Teresa Egemann (4)

Zeitstrafen: Schwedt 0, Schlaubetal 3 - Siebenmeter: Schwedt 5/3, Schlaubetal 2/2 - Zuschauer: 50