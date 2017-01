Hohe Priorität für neue Turnhalle

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1547979/

Wünsche und wichtige Investitions-Projekte, die die Stadt Eisenhüttenstadt in den nächsten Jahren umsetzen will und soll, gibt es viele. Aber die finanziellen Mittel für Sanierungen von Gebäuden und den Straßenbau sind eng begrenzt. Die Verwaltung hat deshalb eine Prioritätenliste aufgestellt, um zu gewichten, was angesichts des schmalen Geldbeutels vordringlich umzusetzen ist und was warten kann.

Momentan wird die überarbeitete Fassung in den Ausschüssen beraten. Der Ausschuss für Familie, Schule und Soziales hat sich dafür ausgesprochen, bei einem Projekt die Priorität zu verschieben, bei dem Neubau einer Schulsporthalle in Schönfließ. Das beantragte Christian Prengemann (SPD). Ein Neubau könnte auf dem Sportplatz in der Nähe der Schule entstehen, so Prengemann. Auch gebe es schon Vorstellungen, wie die bisherige Turnhalle genutzt werden könnte.

Bei den Stadtverordneten besteht Einigkeit besteht, dass der Raum, der für den Sportunterricht derzeit zur Verfügung steht, eigentlich nicht geeignet ist, wie Ausschuss-Vorsitzender Bernd Schneider (Bürgervereinigung Fürstenberg/Oder) in Erinnerung rief. Es ist der ehemalige Tanzsaal einer Gaststätte. Im vergangenen Jahr wurden für 86000 Euro erste Sanierungsmaßnahmen durchgeführt. In diesem Jahr sind Brandschutzmaßnahmen vorgesehen, die mit 46000 Euro zu Buche schlagen.

Der Vorschlag eines Neubaus, der schon im vergangenen Jahr aufkam, findet deshalb breite Zustimmung. Allerdings ist noch völlig offen, wie der Neubau finanziert werden soll. Denise Berger, Bereichsleiterin Bauverwaltung, sagte, dass momentan keinerlei Fördermittel in Aussicht stehen. Die Verwaltung schätzt die Baukosten auf rund zwei Millionen Euro, wobei, wie Denise Berger betonte, da noch keine Erschließungskosten mit eingerechnet seien. Dass es für die Stadt sehr schwierig würde, diese Summe zu stemmen, machte Kämmerin Gudrun Grund deutlich. Die Stadt bekomme in diesem Jahr lediglich knapp eine Million Euro investive Schlüsselzuweisung vom Land, Geld, das ausschließlich für Investitionen vorbehalten ist. "Das geht jedes Jahr weiter zurück", mahnte die Kämmerin. Politik der Stadt ist es deshalb, die Schlüsselzuweisungen dafür einzusetzen, um den Eigenanteil bei bewilligten Fördermitteln aufzubringen. Was Gudrun Grund nicht sagte, was man sich aber leicht ausrechnen kann: Der Neubau der Turnhalle würde die Schlüsselzuweisungen zum großen Teil über mehr als zwei Jahre binden, andere Projekt, wie die dringend erforderliche Sanierung von Straßen und Gehwegen wären da kaum noch möglich. Zumal in den nächsten Jahren eine weitere Großinvestition bevorsteht, der Neubau einer Feuerwache, über deren Notwendigkeit auch Einigkeit besteht. 5,9 Millionen Euro soll dies kosten, was größtenteils über Drittmittel finanziert wird, wofür die Stadt aber trotzdem noch einen Eigenanteil aufzubringen hat.

Das einzige Finanzierungsmodell, das aus Sicht von Gudrun Grund nach derzeitigem Stand denkbar ist, sei die Aufnahme eines Investitionskredites. Der müsse aber von der Kommunalaufsicht genehmigt werden. Der Ausschuss sprach sich dafür aus, dass die Stadt anfragen soll, ob dieser Weg gangbar ist.

Momentan hat die Stadt noch einen Bestand an Investitionskrediten in Höhe von rund 7,7 Millionen Euro. Im vergangenen Jahr fielen dafür rund 97000 Euro an sowie 1,1 Millionen Euro Tilgung. Davon unabhängig sind die sogenannten Kassenkredite der Stadt, die aufgenommen werden müssen, um die laufenden Geschäfte zu finanzieren. Die belaufen sich auf rund 52,7 Millionen Euro.