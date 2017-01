Heimlich zum Training

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der MOZ für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Wir stellen in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: Valeria Rafailowa vom Box-Club 05 Fürstenwalde.

artikel-ansicht/dg/0/1/1547980/

Sie ist 17, Zehntklässlerin an der Juri-Gagarin-Oberschule in Fürstenwalde - und Dritte der Internationalen Deutschen Meisterschaften der Jugend-Boxerinnen in der Gewichtsklasse bis 60 Kilogramm. Ihre Mitschüler haben sich längst an ihr sportliches Hobby gewöhnt, schließlich kämpft Valeria Rafailowa (mit Unterbrechungen) seit nunmehr neun Jahren im Seilquadrat. Die gleichaltrigen jungen Männer jedenfalls begegnen ihr durchaus mit Respekt.

Im Sommer 1999 in Tupase, einer gut 60000 Einwohner zählenden Hafenstadt am Schwarzen Meer nordwestlich von Sotschi geboren, kam Klein-Valeria als Sechsjährige mit ihrer Familie zur Großmutter nach Deutschland. Nur zwei Jahre später fand sie über Freunde und durch Renee Freyer zum Boxen. Der Trainer des BC Fürstenwalde sucht zweimal im Jahr an den Grundschulen der Stadt nach Talenten. Er verteilt sogenannte Erstlingszettel, geht dann in Absprache mit den Lehrern in den Sportunterricht und sichtet vor allem Kinder, die flink und beweglich sind.

Valeria Rafailowa war so ein Mädchen, entwickelte von Beginn an viel Ehrgeiz, lernte schnell. Dennoch schien ihre boxerische Laufbahn beendet, ehe sie richtig begonnen hatte. Bei der spielerischen Erwärmung wollte sie durch die Seile klettern, blieb hängen, fiel unglücklich und brach sich den Arm.

Aber die Pause währte nicht lange. Zwar hatte Mutter Nadeshda ihrer Tochter trotz der relativ rasch verheilten Verletzung verboten, wieder zum Training zu gehen - doch so tat sie es eben heimlich. "Aber irgendwann war nach zwei Monaten der Vereinsbeitrag fällig und da musste ich ihr beichten", erinnert sich die junge Frau. "Meine Mama hat nur gesagt: Wenn ich jetzt bezahle, dann musst du auch dabei bleiben."

Was der Sprössling beherzigte. Aber nicht nur das - die blonde Faustkämpferin entwickelte sich so gut, dass sie zur 7. Klasse an die Eliteschule des Sports nach Frankfurt (Oder) wechselte. Dies blieb allerdings ein eher unglückliches Intermezzo. "Ich habe mich von Anfang an nicht richtig wohl gefühlt, das einzige Mädchen unter lauter Fußballern und Boxern", erinnert sich die damals 13-Jährige. "Auch mit den Trainern bin ich immer weniger klar gekommen und irgendwann hatte ich gar keine Lust mehr. Das hat schon weh getan."

Valeria kehrte nach zwei Jahren nach Fürstenwalde zurück, vom Boxen wollte sie nichts mehr wissen - "bis ich gemerkt habe, es fehlt mir irgendwie". Also stand sie eines Tages wieder bei Renee Freyer im BC-Camp an der Ehrenfried-Joop-Straße auf der Matte. Der Trainer sagte: "In einem halben Jahr sind deutsche Meisterschaften - lass' es uns angehen." Und tatsächlich kletterte sein Schützling in Saarbrücken nach einem einstimmigen Finalsieg über die schlagstarke Büket Dogan vom TuS Syke auf das oberste Treppchen, gewann nach neun Jahren den ersten nationalen Titel für den Verein. Im Herbst folgte noch der dritte Platz bei den Internationalen Deutschen Meisterschaften der Juniorinnen. Ein Erfolg, den Valeria Rafailowa 2016 in der Jugend-Klasse wiederholte.

"Sie ist nach wie vor sehr ehrgeizig, dabei in den vergangenen Monaten aber reifer, erwachsener geworden", beschreibt der Trainer die 17-Jährige, die zum C-Kader der Nationalmannschafts-Boxerinnen gehört. "Sie braucht ab und zu ein paar aufbauende Worte - sicher war es das, was ihr in Frankfurt gefehlt hat -, reagiert bei Kritik aber manchmal doch sehr empfindlich." Sie selbst sieht ihre Schwächen im Ausdauer-, ihre Stärken im technisch-taktischen Bereich. Mindestens dreimal in der Woche trainiert sie bei Freyer, "die Tatzenarbeit mit ihm mag ich am meisten, Sparring weniger". Das bestreitet sie mit den Jungen. Die übrigen etwa zehn Mädchen des Vereins sind allesamt jünger und lange nicht so leistungsstark.

Valerias größter Fan ist übrigens ihr sechsjähriger Bruder Denny, der unter den Fittichen von Renee Freyer ebenfalls schon seine ersten boxerischen Gehversuche unternimmt. Die Schwester wiederum nennt den Fürstenwalder Nick Klappert zwar nicht ihr Vorbild, "aber ich mag, wie er im und außerhalb des Rings auftritt."

Und ihre nächsten Ziele? Ein gutes Abschlusszeugnis, um ihrem Berufswunsch Fitnesskauffrau einen Schritt näher zu kommen, und eine Medaille, möglichst die goldene, bei den IDM der Jugend im Oktober in Cottbus. 2018 dann steht der schwierige Übergang in die Frauenklasse an.